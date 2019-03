Esposa de Guaidó dice que la situación en Venezuela es "un caso de humanidad"

Santiago de Chile, 20 mar (EFE).- Fabiana Rosales, esposa del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dijo hoy en Santiago que la situación de crisis que se vive en Venezuela "es un caso de humanidad" que va "más allá de cualquier posición política".

"La democracia no tiene distinción política, los derechos humanos no tienen distinción política. El caso de Venezuela es un caso de humanidad. Cuando masacran a indígenas en la frontera, cuando se mueren niños por falta de comida y de medicina es más allá de cualquier posición política. Venezuela es un caso de humanidad", afirmó Rosales.

La mujer de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, se reunió esta miércoles con la primera dama de Chile, Cecilia Morel, en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y agradeció al país austral por tomar parte de su lado en la crisis de Venezuela.

"Venezuela está comprometida y los venezolanos estamos todos comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia. Chile es un ejemplo de libertad, de democracia, de oportunidades. Un país que salió adelante y sigue saliendo adelante y que tiene valores democráticos que no podemos permitir que nadie nos quite", indicó Rosales.

Rosales arribó a Chile el martes con una intensa agenda de actividades entre las que aparece un encuentro con la diáspora venezolana en el país suramericano, que suma unos 288.233 inmigrantes, equivalente al 23 % del total de extranjeros residentes.

"Me siento muy cercana, tengo muchísimo que agradecerle a esta tierra que le ha dado tantas oportunidades a los hermanos venezolanos, tantas oportunidades a aquellos que ven Chile como su hogar, como su casa, como un pueblo hermano que les dio, no solo trabajo, sino calidad humana", destacó.

En ese sentido, pidió que no se permita que "alguien juegue con la libertad y la democracia", en relación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Nunca permitamos que un discurso lleno de odio, resentimiento y sed de venganza sea el que gobierne una nación, porque solamente trae tragedia", señaló Rosales.

"Hoy los venezolanos retomamos un camino de esperanza y no hay vuelta atrás. Para Venezuela no hay vuelta a atrás, no queremos vivir más en dictadura, un régimen que nos reprime, oprime y roba nuestras oportunidades", agregó la esposa de Guaidó.

Asimismo, Rosales agradeció al Gobierno del presidente Sebastián Piñera haberles acompañado en la causa que tanto ella como su marido persiguen para Venezuela.

La primera dama de Chile, por su parte, recordó a Rosales que "no están solos" y que van "a caminar a su lado en este camino duro pero esperanzador".

"Lo más importante es que tenemos esperanza de que más temprano que tarde va a llegar la libertad y la luz a Venezuela", dijo Morel.