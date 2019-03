CEAR celebra 40 años con la muestra "El asilo en España", de Ricardo Cavolo

Madrid, 20 mar (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha inaugurado este miércoles la exposición "El asilo en España, pintado por Ricardo Cavolo", con la que la ONG celebra sus 40 años asistiendo a los solicitantes de asilo en España y con la que llama a la "responsabilidad política".

La instalación, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 21 de abril, llena de color y a la vez de reflexión una de las salas de CaixaForum Madrid, en la que más de treinta personas pintadas por Cavolo (Salamanca, 1982) y dos colaboradores dan la bienvenida en un gran mural que ocupa tres paredes.

"Es una explosión de color que quiere representar el viaje que desde CEAR hemos hecho durante más de cuarenta años", ha explicado la directora de CEAR, Estrella Galán, acompañada por el responsable Comercial de la Fundación Bancaria "la Caixa", Alejandro Fernández.

Galán ha lamentado que, tras su fundación formal en 1979, CEAR sea "más necesaria ahora que nunca" en un contexto nacional e internacional en el que el "derecho al asilo, al igual que otros derechos, está más en riesgo que nunca".

"Queda mucho camino por recorrer ante el alarmante aumento de los mensajes xenófobos. Es necesario que los líderes políticos actúen con responsabilidad. Solo pedimos responsabilidad, no pedimos otra cosa, porque nos estamos jugando mucho, sobre todo la cohesión social, la convivencia, y esto nos afecta a todas y todos", ha apuntado Galán.

Cavolo, apoyado por los colaboradores Emma de la Fuente y Jorge González, ha pintado su visión de lo que han supuesto estos años para las personas refugiadas, y lo ha hecho utilizando, como es habitual en su obra, con sus reconocibles rostros de cuatro ojos y vivos colores.

"Quería de una forma simbólica representar a todas las personas a las que CEAR ha ayudado. No es un tono pesimista, pero sí de dolor porque quería fuera una especie de bofetón a la gente que entre", ha señalado el artista -no ha podido acudir a la inauguración porque está montando una exposición en Londres- en el vídeo del "making of" de la obra.

Hossein Azaei, refugiado iraní en España desde 1989, ha compartido su testimonio en la inauguración y ha reconocido que "han cambiado muchas cosas, muchas de ellas a bien", como la mejor comunicación con los solicitantes gracias a intérpretes como él, aunque "hay que andar mucho aún".

Según cifras de CEAR, España recibió el pasado año 54.065 solicitudes de asilo -frente a las 5.257 que recibió en el año 2005-, aunque solo 11.875 de ellas recibieron una resolución.