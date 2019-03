Cárcel o reinserción, dilema del retorno de la "legión extranjera" yihadista

Túnez, 20 mar (EFE).- Considerado el cuarto país de origen de la amplia "legión extranjera" que se sumó a la organización "Estado Islámico", Túnez afronta el grave problema de los retornados con una mezcla de política penitenciaria estricta y programas de reinserción ciudadana.

Dureza para los presos más peligrosos, aquellos con capacidad de influencia y que podrían enrolar a otros reclusos, a los que se aisla, y planes de reeducación para el resto, autorizados a convivir aunque sometidos a una vigilancia continua y estrecha.

"Para aquellos que han sobrepasado el punto de no retorno en la violencia o en la ideología radical es muy difícil hablar de reinserción social", explica a Efe Fakhreddine Louati, investigador del Instituto Tunecino de Estudios Estratégicos (ITES).

"Pero para el resto es una oportunidad para reclutarles de nuevo como civiles", resalta el experto, que en los últimos meses ha entrevistado con un centenar de presos, la mayoría jóvenes entre 18 y 35 años.

Según la prestigiosa institución de investigación y análisis privada "The Soufian Group", Túnez, con unos 3.000 mercenarios, es el cuarto país de origen de los combatientes extranjeros del Estado Islámico, solo por detrás de Rusia, Arabia Saudí y Jordania.

De ellos, cerca de un millar han retornado ya al país, de los que alrededor de 800 están ya encarcelados y 200 libres bajo vigilancia judicial.

De acuerdo con Louati, entre las principales causas para el retorno figuran la presión familiar, la ejecución de una nueva misión en el país de origen o la decepción, está última por encima del resto.

"La mayoría se debe a una decepción con respecto a las promesas que les hicieron: dinero, estabilidad y reconocimiento. Es una decisión clientelista y no ideológica. No lamentan haberse marchado (a luchar) sino no haber elegido otro grupo yihadista más acorde con sus aspiraciones", subraya.

Algunos, advierte Louati, llegan, además, a un país del que son originarios pero del que apenas nada conocen, ya que nunca han vivido en él.

Son los conocidos como binacionales, en su mayoría europeos de origen magrebí, objeto de "una carrera para ver quién es el primero en retirarle la nacionalidad". El otro país no puede porque la ley internacional impide que haya apátridas

Mohamed Iqbel Ben Rajeb, presidente de la Asociación de Tunecinos Bloqueados en el Extranjero (RATTA), vivió de cerca el drama del regreso de un retornado.

Su hermano menor, con discapacidad física, trató de unirse a las filas yihadistas en 2013 pero su familia logró que pudiera ser detenido cinco días más tarde mientras trataba de cruzar la frontera turco-siria.

Desde entonces, este activista defiende el derecho a una "segunda oportunidad" para aquellos que salieron hacia la Yihad y aboga por la rehabilitación de aquellas "víctimas del reclutamiento radical" que no llegaron a tomar las armas.

Su principal objetivo es la repatriación de los llamados "hijos del Califato": 93 menores de entre dos y seis años, la mayoría huérfanos de padres yihadistas, que se encuentran en prisión o en campos de refugiados de la vecina Libia.

Ben Rajeb denuncia el diálogo de sordos con las autoridades, a las que acusa de dificultar el proceso de retorno al exigir una prueba de ADN.

"Lo único que falta es una autorización del Estado, la Media Luna Roja libia se encarga de todo. Las autoridades libias quieren que los gobiernos recuperen a sus ciudadanos, a los niños pero también a los presos y a los cadáveres, y Túnez no parece estar dispuesta a aceptar el completo", señala.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denuncian por su parte que Túnez, bajo el paraguas de la lucha antiterrorista, aplica también otras medidas "abusivas" como la detención preventiva o la pena capital, a la que han sido condenadas 77 personas, pero que no se ejecuta desde la moratoria de 1991.

"Es el Estado y su ley antiterrorista los que crean a los terroristas", sostiene Ahmed, un joven de la ciudad costera de Mahdia, a 200 kilómetros de la capital, resignado al control policial que interfiere en su vida desde hace tres años.

En 2016, su hermano Sofian, de 24 años, fue detenido y acusado de pertenecer a una célula yihadista.

"Dijeron que entre sus contactos de Facebook había un supuesto terrorista, un vecino del barrio. La ley permite detener sin juicio a una persona durante 14 meses y, un mes antes de cumplirse el plazo, el juez le liberó por falta de pruebas", relata.

Desde entonces, Ahmed y sus dos hermanos sufren las consecuencias del expediente "S17", un procedimiento judicial que permite al Ministerio de Interior controlar los desplazamientos, tanto en el interior como al extranjero, de aquellas personas sospechosas de radicalismo.

Una medida que, según Amnistía Internacional, soportan cerca de 30.000 personas, carece de base jurídica y contradice la libertad de circulación.

"Puedes ser detenido en cualquier momento, pasar horas en un interrogatorio o que te prohíban coger un avión sin ninguna razón», protesta Ahmed, encargado de un lavadero de coches.

Su sueño, poder instalarse junto a su mujer en Holanda y dejar atrás un país en el que, asegura, todo aparenta haber cambiado menos las prácticas del antiguo régimen dictatorial.