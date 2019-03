Calvo advierte de que la aplicación permanente del 155 es inconstitucional

Madrid, 20 mar (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido este miércoles de que la aplicación del artículo 155 de forma "permanente", "no revisable" y "contundente" no es constitucional y ha rechazado la política de "desestabilización constante del país" que, a su juicio, hacen el PP y Ciudadanos.

Calvo ha respondido en Antena 3 al líder del PP, Pablo Casado, que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner en marcha la aplicación del artículo 155 en Cataluña si su presidente, Quim Torra, se niega a retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos tal y como le ha ordenado la Junta Electoral Central.

La vicepresidenta del Gobierno ha incidido en que el equilibrio está en la unidad del Estado y el reconocimiento a la autonomía política y la diversidad de los territorios.

"Hay algunos que cuando leen el artículo 2 solo les interesa una parte", ha criticado Calvo, para quien la "derecha radicalizada utiliza al resto de España contra Cataluña para seguir desestabilizando".

Ha recalcado además que al Gobierno de Sánchez no le ha pasado como al anterior de Mariano Rajoy, en cuyo mandatos fueron convocados dos referéndum ilegales y aprobadas varias leyes de desconexión.

En los nueve meses del Ejecutivo socialista, sin embargo, ha destacado, "no se ha traspasado ni un solo límite legal", porque no se ha producido "ni un solo hecho jurídico ni una sola decisión política en la que se haya vulnerado la legalidad constitucional".

"Ese es el balance de este Gobierno", ha subrayado Calvo, que ha incidido además en que están a disposición de lo que dictamine la Junta Electoral sobre la retirada de los lazos amarillos y que el Ejecutivo no puede invadir sus competencias y funciones.

No obstante, ha cuestionado la actitud de Torra que, en su opinión, "todos los días da prueba de que no ejerce el cargo en beneficio de los intereses generales de Cataluña, que son también los de la gente que no vota a los independentistas".