Borrell alerta sobre el encaje de la prórroga del "brexit" con las elecciones

Madrid, 6 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha alertado hoy sobre la necesidad de que una posible concesión al Reino Unido de la prórroga para el "brexit" solicitada por la primera ministra Theresa May sea compatible con la nueva composición del Parlamento Europeo tras los comicios del 26 de mayo.

Y ello porque May ha requerido a la Unión Europea retrasar la fecha de salida hasta el 30 de junio, por lo que podía ocurrir que los ciudadanos británicos no participen en las elecciones europeas con la vista puesta en su salida de la UE pero que por alguna circunstancia sigan en la Unión cuando se constituya la Eurocámara.

Por ello entiende que lo primero que debe estar estudiando la Comisión Europea tras conocer la fecha de la prórroga planteada por May es su "viabilidad jurídica" para saber si sería "compatible" con "las exigencias de la adecuada composición del Parlamento Europeo".

El riesgo estriba, ha explicado el jefe de la diplomacia española, en que si los británicos no participan en las elecciones del 26 de mayo y no han salido de la UE cuando se constituya la Cámara se pueda plantear el problema de que un Estado miembro no esté representado en el Parlamento.

Borrell ha hecho estas reflexiones en una rueda de prensa junto al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, a quien acompaña durante su visita oficial a España y con quien se ha reunido esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de celebrar un almuerzo con los embajadores árabes en España.

El titular de Exteriores ha explicado también que lo que Theresa May pide en su solicitud de prórroga no es un nuevo acuerdo con la Unión Europea sobre el "brexit", sino más "tiempo" para poder aprobar el acuerdo al que se llegó pero con las "aclaraciones" necesarias para que logre el aval del Parlamento británico.

También ha señalado que la primera ministra hace notar que un cambio de la fecha límite debe hacerse mediante una ley del Parlamento del Reino Unido que no daría tiempo a votar antes del próximo 29 de marzo.

En todo caso, ha insistido en que "no podemos permitirnos que el Parlamento Europeo pueda ser elegido de forma que en el futuro se cuestione su validez jurídica", algo que entiende que estará analizando la Comisión a propósito de la carta enviada por May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El propio Borrell, en una visita previa a la Casa Árabe junto al secretario de la Liga Árabe, había declarado a la prensa que los británicos "tienen que entender que si cuando lleguen las elecciones europeas siguen siendo miembros de pleno derecho de la UE tienen la obligación de presentarse", de manera que en su opinión "tienen que convocar" los comicios del 26 de mayo.