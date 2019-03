Berjón: "El derbi es el partido que todos queremos jugar"

Oviedo, 20 mar (EFE).- El capitán del Real Oviedo, Saúl Berjón, reconoció este miércoles que el derbi del domingo vale tres puntos, pero matizó que "no es un partido más" ya que es un choque que "todo el mundo quiere jugar" y cuya trascendencia se ve en la calle y el ambiente que lo rodea.

"A lo largo de tu carrera no puedes jugar muchos partidos como este, son los choques que nunca olvidas y no hace falta explicarle a los compañeros qué significa. Por ambiente y por todo, es como una final de la Champions aunque no lo sea, más aún para mí que soy de aquí", contextualizó el jugador.

Para Berjón es un partido sumamente especial, y adelantó que no pasa por la cabeza de los azules no salir a ganar en El Molinón aunque advierte también que se recuperarán de cualquier resultado que se pueda dar.

"El equipo va bien, la dinámica es buena y si se diese otro resultado que no sea ganar hay que seguir, pero por nuestra cabeza sólo pasa ir a por el triunfo. Sería una satisfacción enorme ganar en Gijón, vamos a por todas y a intentar salir de allí en puestos de play-off", avanzó el ovetense.

Berjón volvió al once ante el Nástic, un choque en el que se encontró mejor y tras el cual ha ganado en confianza en un momento en el que sólo disfrutaba de minutos saliendo del banquillo y "se machacaba mucho" psicológicamente por su falta de ritmo tras la lesión.

"Me hacía falta un partido así, en los anteriores no había estado bien y lo necesitaba. Aquí no hay individualidades, se vio un buen Oviedo, no un buen Saúl, y lo importante era que se ganara. Hay que superar este domingo al Sporting en intensidad porque el que gane en cosas como esa se llevará el duelo", concluyó el asturiano.

Los azules continuaron con la preparación del derbi en una sesión con alto contenido táctico en la que el cuerpo técnico dispuso equipos con cinco defensas en sus ensayos, y en la que la mala noticia la protagonizó Omar Ramos, que no pudo completar en el entrenamiento por una molestia muscular en su muslo derecho..