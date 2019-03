El actor Damián Alcázar le pide a Trump que "abra los ojos" al talento latino

San Diego , 20 mar .- Para el actor mexicano Damián Alcázar es momento de que el presidente estadounidense, Donald Trump, "abra más los ojos" y reconozca el talento artístico que emigra desde Latinoamérica a los Estados Unidos.

"Creo que es un momento clave, por eso vimos 'Roma' en los Óscar", señaló el actor en referencia a la multipremiada película del director mexicano Alfonso Cuarón.

Alcázar, de 66 años, habló con un grupo de periodistas en el Festival de Cine Latino de San Diego (EE.UU.), en donde ha recibido un homenaje por su amplia trayectoria en el séptimo arte, que incluye actuaciones en filmes como "El crimen del padre Amaro" o "Satanás", entre otros muchos.

"Me parece que habría que decirle al señor Trump que abra un poquito más los ojos, que Latinoamérica tiene personas maravillosas, creativas, trabajadoras, esforzadas", agregó el actor mexicano, quien considera que el auge de "Roma" es una ventana hacia el sur de la frontera.

Durante el festival anual que continúa hasta el próximo 24 de marzo se han proyectado los largometrajes "La delgada línea amarilla" (2015), "Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero" (2014) y "Magallanes" (2015) como parte del tributo a Alcázar, quien es considerado uno de los iconos del cine mexicano.

"Los premios son buenos, son maravillosos, pero son mejores cuando te los dan a ti", bromeó Alcázar.

"Es como un abrazo, un apapacho, como una consideración de que han visto tu trabajo", añadió el actor de Jilquipan (Michoacán).

Protagonista de cintas que han sido críticas de la política mexicana como "La ley de Herodes" (1999), "El infierno" (2010) y "La Dictadura perfecta" (2014), Alcázar se dijo esperanzado con que "las cosas empiecen a mejorar" con Andrés Manuel López Obrador y que se pueda "sanear" a México, que ha sufrido "por lo menos 40 años terribles".

Si bien el mandatario no tiene "una varita mágica", dijo el actor, que fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016 por el partido de López Obrador (Movimiento Regeneración Nacional), aunque tuvo que renunciar a su puesto por sus constantes ausencias por razones de trabajo.

"Vamos a conseguir limpiarlo (al país), por más que haya grupos y gente que se opone y ataca sin sentido. Lo que ha hecho (López Obrador) en tres meses, no lo ha hecho ningún otro presidente en seis años", sostuvo el actor.

Alcázar aprovechó su visita a la frontera de San Diego (California) para hablar sobre la serie próxima a estrenarse en la plataforma de Netflix, "Tijuana", que trata de la violencia en contra de periodistas.

"El periodismo es una profesión de alto riesgo en nuestro país, lo ha sido por muchos años y espero que empiece a relajarse el asunto y que nuestros periodistas y reporteros vivan en paz y tranquilidad", comentó.

En esta producción que toma el nombre de la ciudad fronteriza mexicana vecina a San Diego se muestra a un grupo de periodistas que arriesgan su vida para ejercer esta profesión.

"Teníamos que hablar de ese tema porque no se había tocado, y como decía antes, me gustan los contenidos en los proyectos que me invitan, y hablar de la problemática terrible por la que están pasando todavía los periodistas valía mucho la pena", aseveró.

La serie "Tijuana", también protagonizada por las actrices Claudette Maillé y Tamara Vallarta, se estrenará en dicha plataforma de streaming el próximo 5 de abril.

El Festival de Cine Latino de San Diego comenzó el 14 de marzo su vigésimo sexta edición con un programa que presenta hasta el 24 de marzo 180 filmes.