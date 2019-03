Xavi Torres: "Al equipo no se le puede reprochar nada"

Elche , 19 mar .- Xavi Torres, centrocampista del Elche, afirmó este martes que al equipo ilicitano no se le puede reprochar nada esta temporada ya que en su opinión está compitiendo y luchando en cada partido en busca del objetivo de la permanencia.

"Siempre se puede mejorar y dar más y no me gusta conformarme con nada, pero al equipo no se le puede reprochar nada", dijo el jugador de Jávea, quien recordó que el Elche está "luchando cada partido por rematar la faena cuando antes".

Torres indicó que el Elche de la segunda vuelta es "más maduro" que el de la primera y afirmó que el equipo está dando "pasos importantes" para crecer alcanzar el objetivo, por lo que abogó por seguir en la misma línea hasta el final.

El centrocampista aseguró que ganar la próxima jornada al Alcorcón sería "un paso grande" hacia la permanencia, pero no quiso calificarlo de definitivo, ya que recordó que "quedarían 11 partidos, una barbaridad de puntos, y en el fútbol pasan muchas cosas".

Xavi Torres garantizó que el Elche afrontará el partido ante el equipo madrileño con la "máxima ilusión y humildad" y definió al Alcorcón como un rival "hecho y maduro", si bien admitió que no llega en su mejor momento de resultados.

"Seguro que nos pondrá las cosas difíciles, pero si seguimos jugando como lo estamos haciendo en nuestro estadio conseguiremos los tres puntos", comentó el jugador, quien puede volver a la titularidad tras la sanción de Manuel Sánchez.

El centrocampista dijo estar feliz en el Elche y destacó la gran competencia que existe en la plantilla, lo que complica que el entrenador, José Rojo 'Pacheta', pueda hacer una alineación y la convocatoria.

Xavi Torres destacó, por último, la identidad de juego que el técnico castellano ha inculcado a la plantilla, ya que dijo que el Elche siempre intenta "tener el mayor tiempo posible la pelota e ir a por el rival".