Reyes batirá el récord de partidos: "Me lo tomo como uno más"

Madrid, 19 mar (EFE).- Felipe Reyes, ala-pívot y capitán del Real Madrid, batirá contra el AX Milán el récord de partidos jugados en la Euroliga, superando a su amigo Juan Carlos Navarro con su presencia número 342, aunque el jugador se lo toma "como un partido más".

"Me lo tomo como un partido más. Estoy muy contento por conseguir este hito porque es muy difícil llevar tantos años jugando al máximo nivel y me siento muy orgulloso de lo que he conseguido a lo largo de mi carrera, pero ahora sólo quiero ganar y que el equipo llegue lo más posible", dijo Reyes.

"A todo el mundo le gusta batir récords y nunca llegué a soñar de pequeño conseguir lo que estoy consiguiendo, pero es verdad que últimamente está habiendo muchos momentos de estos y al final te descentran un poco y sólo quiero centrarme en aportar cosas al equipo y ayudar en todo lo que pueda", siguió el pívot.

El capitán habló del partido ante el AX Milán.

"Llegamos en un buen momento tras ganar los últimos partidos y haber jugado a un gran nivel en canchas complicadas como la del Khinki, pero la de este miércoles va a ser una historia diferente, con un equipo que juega muy duro y físico y que se juega mucho", subrayó.

Reyes no piensa que pueda haber un poco de relax en las cuatro jornadas que restan de la Liga regular de la Euroliga por tener ya el factor cancha en los playoffs.

"No pensamos que ya estamos clasificados, solo pensamos en jugar lo mejor posible para intentar ganar todos los partidos y llegar de la mejor forma a los playoffs, que están a la vuelta de la esquina", observó.

"Ahora llega lo importante de la temporada, lo bueno, lo más bonito y en donde el equipo tiene que estar al cien por cien. Lo que hemos hecho hasta ahora es importante pero hay que dar, todos, un pasito adelante y hacer que el equipo llegue lo mas arriba posible", añadió el pívot.

De cara al cruce de playoffs de la Euroliga el capitán madridista manifestó su deseo de no enfrentarse con el Barcelona.

"Todos los equipos son difíciles, pero a lo mejor elegiría para no enfrentarnos al Barcelona, pero sólo porque nos hemos medido muchas veces a ellos y cuando esto ocurre al final lo hace un poco aburrido. No tienen nada que ver los últimos enfrentamientos y las derrotas", finalizó Felipe Reyes.