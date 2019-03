Pesic: "Jugamos muy concentrados"

Barcelona, 19 mar (EFE).- Tras la victoria contra el Herbalife Gran Canaria (93-64), el entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, elogió a su equipo por la concentración mostrada que les permitió jugar un partido "no sólido, pero perfecto".

"Ha sido un partido en el que jugamos una gran defensa, con confianza y siendo competitivos, porque teníamos deseo para mejorar en defensa y esto es un gran mensaje para todos los jugadores, que son capaces de jugar en ataque sin problemas si tienen una buena defensa", afirmó el entrenador serbio.

Pesic destacó que el acierto con los triples -19 esta noche igualando la mejor marca del club en la Euroliga- fue, parte, por la buena defensa

"La explicación es que siempre estuvimos en superioridad. Si te concentras en defensa y no piensas mucho en ataque, también sabes que si cometes errores en ataque no pasa nada. Es importante ganar confianza no solo en ataque, sino también en defensa", añadió.

Ante el Herbalife, Seraphin no jugó debido a unas molestias en la rodilla que notó en la rueda de calentamiento. "No se ha notado bien de la rodilla. No es muy grave, podría ayudar al equipo, pero no queríamos tomar el riesgo porque sabíamos que su rodilla no está perfecta", relató Pesic.

Sobre las posibilidades de su equipo en la Euroliga, el entrenador azulgrana apuntó que los 'play-off' serán "un gran reto" para su equipo, que espera acabar en quinta posición. "El tiempo y la paciencia es muy importante para un día poder ganar al CSKA o al Fenerbahce", zanjó.