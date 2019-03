París advierte de que un aplazamiento del "brexit" no es automático

París, 19 mar (EFE).- Francia advirtió este martes de que aplazar la salida del Reino Unido más allá del 29 de marzo próximo no es ni evidente ni automático, y para obtenerlo Londres tiene que ofrecer "una alternativa creíble" en las próximas horas o en los próximos días.

Fuentes del Elíseo señalaron que la condición, de entrada, para obtener ese retraso del "brexit" es que el acuerdo que se negocie con los 27 de aquí al 29 de marzo cuente con una mayoría en el Parlamento británico.

"Si el Reino Unido presenta una demanda de extensión, sólo se puede aceptar en caso de acuerdo mayoritario" en el Reino Unido y si además preserva los intereses de la Unión Europea, añadieron las fuentes, en vísperas del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas el jueves y el viernes.

En concreto, la demanda británica de extensión del plazo debería cumplir dos criterios: una estrategia susceptible de ser aceptada por una mayoría en su Parlamento y un mecanismo que permita a la UE seguir funcionando sin quedar bloqueada.

Para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, "el interés de la UE pasará por encima de todo", insistió el Elíseo, que a las especulaciones sobre la posibilidad de que se retrasara el "brexit" 12, 18 o 24 meses, replicó que habría que ver las consecuencias que eso tendría.

En primer lugar, implicaría que se celebrarían las elecciones europeas en el Reino Unido, que además tendría un comisario e intervendría en todas las decisiones, incluso en las que comprometen a la UE a largo plazo, como los presupuestos, precisó.

La presidencia francesa hizo hincapié en que no puede haber aplazamiento si no hay un dispositivo claro: "Si Londres no propone un plan, no hay razón de una larga extensión" porque la UE no tendría garantías de que un Estado que va a salir del club no va a bloquear su funcionamiento.

La primera ministra británica, Theresa May, intervendrá ante los líderes de los otros 27 países de la Unión, que luego continuarán sus discusiones sin ella.