"Nosotros", terror político con Jordan Peele: Somos una cultura de acusadores

Los Ángeles , 19 mar .- Tras cautivar al público con la siniestra reflexión sobre el racismo de su ópera prima "Get Out" (Quiero salir, 2017), el director estadounidense Jordan Peele vuelve a combinar terror y política con "Us" (Nosotros), cinta en la que explora los miedos de una sociedad en crisis y encantada de ver la paja en el ojo ajeno.

"Escribí 'Quiero salir' pensando sobre una forma de expresión que sentía que estaba siendo reprimida. Esa discusión era una discusión racial (...). Pero no pude imaginar que el momento oportuno de esa idea coincidiría con el momento (histórico) en que lo hizo", afirmó el realizador en un encuentro con los medios en el que participó Efe.

"Con 'Us' (Nosotros) intentamos entrar a algo en lo que creo, a una carencia en el modo en que hablamos de la sociedad. Y la pieza con la que empecé esta idea es que somos una cultura de acusadores. Sea miedo al forastero o al otro, sea miedo fuera del país o miedo fuera de nuestras casas y por el vecino, los humanos somos mucho más rápidos para señalar con nuestro dedo hacia afuera que hacia adentro", dijo.

Ganador del Óscar al mejor guion original y considerado como una de las voces con más presente de Hollywood, Peele (Nueva York, 1979) estrena este viernes "Us" (Nosotros), su regreso como director y guionista de la mano de Lupita Nyong'o, Winston Duke y Elisabeth Moss.

En esta película sobre la que planean las sombras de "Funny Games" (1997) o "The Shining" (El resplandor, 1980), un matrimonio negro y sus dos hijos ve interrumpidas sus vacaciones cuando aparecen en la puerta de su casa unas escalofriantes figuras: las de cuatro personas que parecen dobles de cada miembro de la familia.

Con un endiablado sentido del ritmo y una puesta en escena de matrícula, Peele continúa empleando el terror para abordar cuestiones sociales y políticas de EE.UU.: el declive del sueño americano, la represión y el rechazo al diferente, la psicosis colectiva, y el espejismo de la sociedad consumista.

Y todo ello lo hace a partir de la figura mítica de los "doppelgänger" (dobles perversos) que desdibujan los límites entre el bien y el mal.

"Una de las razones por las que esta película es como un Test de Rorschach es que (la palabra) 'nosotros' significa algo diferente para cada uno. Puede ser tu pareja y tú, tu barrio, tu país. Creo que los humanos tenemos el tribalismo en nuestra naturaleza y es lo que nos provoca tener miedo del otro", consideró.

Dentro de ese juego de espejos para que cada uno afronte sus propios demonios, Peele también contó uno de los suyos: "Haber vivido una vida de privilegio sin reconocer, total y estúpidamente, todos los que han sufrido para que yo la experimente".

Pero, ante todo, recalcó las diferencias con "Get Out" (Déjame salir): "Es muy importante para mí ser muy franco para que la gente no venga buscando una película sobre razas".

Mientras la presidencia de Donald Trump ha dado alas al racismo y la ultraderecha en EE.UU., Hollywood se ha agarrado a nuevos talentos afroamericanos que han llevado la representación negra a nuevos terrenos, ya sea a través del cine de género ("Get Out", Déjame salir), filmes independientes (Barry Jenkins con "Moonlight") o descomunales superproducciones (Ryan Coogler y "Black Panther").

En otro sentido, Peele, conocido por sus pinceladas de humor en medio de macabras escenas, defendió este sello de su estilo.

"El horror accede a nuestra emoción más sepultada, que es el miedo. Y cualquier cosa que está enterrada u oculta, cuando es revelada produce una gran liberación, una catárquica liberación", aseguró.

"El horror es como el oscuro 'doppelgänger' de la comedia. Tienen el mismo ADN. Los dos tratan de cómo la realidad interactúa con lo absurdo, los dos tienen que ver con el ritmo, los dos invocan respuestas viscerales y audibles", indicó.

Por último, y ante la gran cantidad de análisis y complejas lecturas que escrutan cada detalle y referencia de sus filmes, Peele reivindicó también la esencia ligera de su cine.

"'Us' (Nosotros) tenía que ser 'una película de palomitas' (para el gran público) que puedas disfrutar si no quieres reflexionar. Y también tenía que operar en el nivel de una película intelectual en la que puedas pelar sus capas como una cebolla", expuso.

"Pero lo que veo es que cuando a la gente le das esas dos opciones tienden a meterse al nivel elevado. Así que en ese sentido, creo que mi público es muy inteligente. Pero si quieren apagar su cerebro, también son bienvenidos", finalizó.