Natalia Oreiro se lanza a conquistar Rusia en una gira "inolvidable"

Moscú, 19 mar (EFE).- La cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro presentó hoy en la capital rusa la gira "Unforgettable tour" que arranca este fin de semana en San Petersburgo y que recorrerá trece ciudades del país.

"Esta es una gira inolvidable, es la primera vez que doy una gira con un equipo ruso. Mi banda es una nueva banda rusa y mis bailarines también son rusos, y eso me tiene muy emocionada, muy contenta", declaró en rueda de prensa.

La cantante, que visita periódicamente Rusia desde hace dos décadas, comentó que anteriormente siempre había dado conciertos con su propia banda pero en esta oportunidad se propuso introducir una novedad, aunque constató que su director musical y el equipo de ingenieros de sonido "son los de siempre".

"Pensamos que era una linda manera de agradecerle a Rusia todo el amor que siempre me dieron, confiando también en el talento enorme que tienen en este país. Porque yo me siento también casi rusa y por qué no tener una banda rusa", explicó.

Oreiro, nacida en Montevideo y radicada en Río de la Plata, defendió el contacto directo con su público al afirmar: "cada una de mis arrugas cuenta una historia, una verdad, una sinceridad, un sentimiento, una realidad".

"Cuando un director me convoca para hacer un personaje de una mujer de mi edad, cuando yo me quito todo el maquillaje tengo que ser una mujer real, porque de lo contrario sería difícil actuar sinceramente", alegó, en referencia a su trabajo como actriz.

Al hablar sobre el concepto visual del concierto, que alude al espacio, Oreiro explicó las razones por las que eligió este tema. "Me hace sentir que no somos tan importantes, que somos polvo de estrellas, y es una manera de no mirarnos siempre el ombligo y no creernos el centro del universo", resaltó.

"Creé un personaje de otra galaxia que viene buscando un sol para su planeta. De alguna manera en mi imaginación es como que somos un todo y si bien podemos vivir a millones de años luz de distancia pertenecemos todos al mismo polvo de estrellas", amplió.

La autora e intérprete de origen español afirmó que "siendo una gira para Rusia, país que tiene una historia tan importante respecto al espacio, se trataba de un tema adecuado".

Natalia podría calificarse de mujer renacentista, ya que es actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, empresaria, presentadora de televisión, modelo y embajadora de buena voluntad de UNICEF en el Río de la Plata.

En Rusia tiene un público ganado tras múltiples conciertos, llegando a presentarse ante decenas de miles de espectadores.

La actual gira incluye las ciudades rusas de Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Novosibirsk, Perm, Rostov del Don, San Petersburgo, Toliatti, Voronezh, Yaroslavl y Yekaterimburgo.

Oreiro, que actuó el fin de semana en Chisinau, capital de Moldavia, también dará conciertos en las capitales de Bielorrusia y Armenia, a donde llevará el mismo espectáculo.