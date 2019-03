Miércoles, 20 de marzo de 2019

ELECCIONES GENERALES -Madrid/Barcelona- Un día después de que la Generalitat se haya negado a aceptar el ultimátum de la Junta Electoral Central para que retirara los lazos amarillos, el presidente Quim Torra se somete a una nueva sesión de control en el pleno del Parlament, mientras continúa la precampaña electoral.

JUICIO PROCÉS -Madrid- El Tribunal Supremo celebra la decimonovena sesión del juicio del "procés", en la que continuarán las testificales de los guardias civiles que participaron en la investigación del proceso soberanista.

CASO NIEMEYER -Oviedo- La exmujer del ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, Judit Pereiro, declara en la tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades cometidas en el complejo cultural de Avilés relacionadas con la emisión de facturas falsas o manipuladas.

CONSUMIDORES ENERGÍA -Madrid- El precio de la electricidad ha subido en los últimos años un 34 % y el del gas un 12,6 %, según cálculos de la OCU, que denuncia la situación del mercado energético y presenta una compra colectiva de energía para los consumidores

NOTICIAS FALSAS -Madrid- La plataforma para la defensa de los derechos digitales Xnet ha elaborado un informe sobre desinformación y noticias falsas en vísperas de las campañas electorales, en el que aporta medidas para acabar con la manipulación, falsificación e intoxicación informativa sin lesionar el derecho a la libertad de expresión.

ESTADÍSTICA POBLACIÓN -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística da a conocer el número de españoles que a fecha 1 de enero de 2019 residen en el extranjero, una opción que un año antes eligieron más de 76.000 personas que, principalmente, se instalaron en Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

ARRITMIAS CORAZÓN -Barcelona- Cardiólogos y radiólogos del Hospital del Mar de Barcelona han utilizado por primera vez en España la radioterapia oncológica para curar arritmias en el corazón, una técnica que aplican a pacientes que no responden a otros tratamientos y que pueden verse abocados a un trasplante cardíaco.

TIEMPO PRIMAVERA -Madrid- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta la predicción estacional para la primavera que comienza hoy y realizará un análisis climático del invierno y del balance hídrico. #primavera2019.

FESTIVAL MÁLAGA -Málaga- Después de ganar la Biznaga de Oro en 2014 con "10.000 km", la historia de una relación a distancia, el director Carlos Marques-Marcet regresa al Festival de Málaga con "Los días que vendrán", en la que indaga de nuevo en la pareja, ahora desde el momento en el que se produce el embarazo.

FLORENCE AND THE MACHINE -Barcelona- La banda británica de indie rock Florence and the Machine, liderada por la cantante Florence Welch, desembarca en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar su disco "Hig as hope", un día antes de actuar en el WiZink Center de Madrid.

FLAVITA BANANA -Madrid- El techo de cristal, la "dictadura" del matrimonio, los roles de géneros o el "postureo" en las redes sociales son los temas de algunas de las viñetas que la ilustradora Flavita Banana recopila en el libro "Archivos cósmicos", un compendio de más de 200 de sus mordaces historietas del que habla con Efe.

CINE HELLBOY -Madrid- David Harbour habla con Efe de su conversión en el protagonista del nuevo "Hellboy", un "reboot" de la saga que hiciera mítica Guillermo del Toro, y que ahora retoma Neil Marshall para contar, desde cero, la historia del complejo superhéroe creado por Mike Mignola.

.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Los partidos pueden presentar desde hoy y hasta el 25 de marzo sus candidaturas a las elecciones generales ante las Juntas Electorales Provinciales.

.- Barcelona.- CONTROL PARLAMENT.- El presidente de la Generalitat Quim Torra se somete a una nueva sesión de control en el pleno del Parlament.

09:30h.- Sevilla.- ENCUENTROS SER.- Desayuno-coloquio con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, organizado por la Cadena Ser. (foto). Hotel NH Collection, Avda. Diego Martínez Barrio, 8.

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- La candidata de PACMA al Congreso Laura Duarte entrega en la Junta Electoral Provincial las firmas ciudadanas que avalan la participación del partido en las próximas elecciones generales. Junta Electoral Provincial de Madrid. Audiencia Provincial (C/ Santiago de Compostela, 9).

10:30h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- Reunión del Comité Electoral del PSOE. Ferraz, 70.

11:00h.- Valencia.- PARTIDOS PSPV.- El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, preside la reunión de candidaturas del partido a Les Corts Valencianes, al Congreso, al Senado y al Parlamento Europeo. Sede del PSPV-PSOE, avenida del Oeste, 48.

11:00h.- Valladolid.- ELECCIONES AUTONÓMICAS/IU.- Rueda de prensa de Anticapitalistas CyL, IUCyL y Partido Castellano, que anuncian pasos "relevantes" de cara a las autonómicas de mayo de 2019. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, Travesía Verbena 1.

12:00h.- Burgos.- EJÉRCITO AIRE.- El jefe del Mando Aéreo de Combate (MACOM), teniente general César Miguel Simón López, da a conocer los detalles del ejercicio Sirio 2019, el más complejo y ambicioso del Ejército del Aire en los últimos años, que se desarrollará las dos próximas semanas en el norte peninsular (foto). Aeropuerto de Villafría.

12:30h.- Madrid.- ESPAÑA LIGA ÁRABE.- El secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Casa Árabe. C/Alcalá, 62.

13:00h.- Madrid.- PARLAMENTO LIBRO.- Presentación del libro "León, cuna del Parlamentarismo", coeditado por las Cortes Generales y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con motivo del 40 aniversario de la Constitución española. Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA LIGA ÁRABE.- El Rey recibe al secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, de visita oficial a España. (foto).

17:30h.- Murcia.- MURCIA CUBA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, recibe al embajador de Cuba en España, Gustavo Machín Gómez. Palacio de San Esteban, calle Acisclo Díaz, s/n).

18:30h.- Madrid.- ELECCIONES EUROPEAS.- El expresidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Pöttering participa en la conferencia "Elecciones Europeas 2019 - Perspectivas para la Democracia en Europa" organizada por la Representación de la Comisión Europea en España entre otras instituciones. Círculo de Bellas Artes.

09:10h.- Valladolid.- JUICIO TRÁFICO.- Última sesión del juicio que se sigue contra un camionero acusado de homicidio imprudente por atropellar y matar a un ciclista y herir a otro, con la declaración de un perito y la exposición de los informes finales de las partes. Juzgado de lo Penal número 3. Calle Angustias.

09:30h.- Murcia.- TRIBUNALES ESTAFA.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia juzga un caso de estafa en el la administradora de una estación de servicio está acusada de falsificar avales por valor de más de 300.000 euros para conseguir el suministro de petróleo de una mercantil. Sección segunda Audiencia Provincial.

09:30h.- Málaga.- INMIGRACIÓN ESTRECHO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en el "VI Seminario sobre las operaciones conjuntas internacionales: autoridad de inmigración del Estrecho", organizado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI). Sede de la antigua Diputación de Málaga. Plaza de la Marina, 4.

09:30h.- Murcia.- AGRESIÓN SEXUAL.- La sección segunda de la Audiencia Provincial juzga a un grupo de Latin King de Murcia acusados de agredir sexualmente a dos chicas. Audiencia Provincial de Murcia.

09:30h.- Madrid.- ADMINISTRACIÓN JUSTICIA.- Concentraciones de protesta por la modificación de la mutualidad del personal de la Administración de justicia convocadas por sindicatos del sector. Ante la Mutualidad General Judicial. C/ Marqués de Duero, 7 y ante el Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo, 45.

09:30h.- Oviedo.- CASO NIEMEYER.- La exmujer del ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, Judit Pereiro, declara en la tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades cometidas en el complejo cultural de Avilés relacionadas con la emisión de facturas falsas o manipuladas. (foto). Audiencia Provincial de Oviedo.

09:30h.- Madrid.- JUICIO PROCÉS.- El Tribunal Supremo celebra la decimonovena sesión del juicio del "procés", en la que continuarán las testificales de los guardias civiles que participaron en la investigación del proceso soberanista. Tribunal Supremo

10:00h.- Lugo.- JUICIO PÁRROCO.- El que fue párroco entre 2008 y 2012 de lugares situados en los términos municipales de Ribadeo y Trabada está acusado de incorporar a su patrimonio "decenas de objetos religiosos y de culto, imágenes religiosas, así como muebles y objetos pertenecientes a las parroquias". La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de cárcel (foto). Audiencia Provincial.

11:00h.- Valladolid.- SUCESOS ROBOS.- La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presenta la operación Dalmacia de la Guardia Civil que ha permitido la detención de cuatro personas especializadas en robos de viviendas (foto). Comandancia de la Guardia Civil, Avenida de Soria 3.

11:45h.- Málaga.- SUCESOS INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside una reunión plenaria sobre inmigración en el Estrecho y mar de Alborán, a la que también asisten la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y responsables de cuerpos de seguridad y Ministerio de Defensa entre otras instituciones. (foto) (vídeo). Plaza Poeta Alfonso Canales, 2. Edificio Capitanía Marítima.

12:00h.- Toda España.- PRISIONES AGRESIONES.- Los sindicatos de Prisiones han convocado una concentración de media hora ante las puertas de las cárceles de toda España para protestar por las agresiones que sufren los funcionarios. Cárceles.

.- Madrid.- TIEMPO PRIMAVERA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta la predicción estacional para la primavera que comienza hoy y realizará un análisis climático del invierno y del balance hídrico. #primavera2019.

08:15h.- Barcelona.- SALÓN ENSEÑANZA.- Casi 200 centros educativos y universidades, entre ellas por primera vez 17 universidades de China, presentan su oferta educativa para el próximo curso en la 30 edición del Salón de la Enseñanza. (foto). Plaça de l'Univers. Fira de Barcelona. Avda Reina Maria Cristina s/n.

09:00h.- Madrid .- SALUD TUBERCULOSIS .- Jornada "La tuberculosis en España: realidad y compromiso". Sede de la OMC. Plaza de las Cortes.

09:30h.- Barcelona.- CONGRESO AGUA.- La Asociación Catalana de Amigos del Agua organiza el III Congreso del agua en Cataluña.

09:30h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Asociación Infantil Oncológica de Madrid entrega 50.000 euros al Instituto de Salud Carlos III para investigar la caracterización genética del cáncer infantil.. C/ Reyes Magos, 10.

10:00h.- Madrid.- CIRUGÍA PLÁSTICA.- Encuentro informativo con el nuevo presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y Reparadora (Secpre), Ramón Calderón. Hotel Hyatt. Gran Vía, 31.

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, interviene en la conferencia "Migración y Ciudades: El camino hacia una integración inclusiva". Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, interviene en el acto 'Migración y ciudades, el camino a una integración inclusiva'. Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

10:15h.- Barcelona.- DÍA TUBERCULOSIS.- La Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) organizan una jornada científica sobre tuberculosis, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis. Biblioteca Jaume Fuster.

10:15h.- Madrid.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Reunión de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con los consejeros autonómicos del ramo para abordar actuaciones prioritarias en atención primaria. (foto). Ministerio Sanidad.

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA POBLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta las estadísticas estructurales de "Explotación estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero" a fecha 1 de enero de 2019.

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD REFUGIADOS.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) celebra sus 40 años con la exposición "El asilo en España pintado por Ricardo Cavolo". Caixaforum, Paseo del Prado, 36.

11:00h.- Boqueixón (A Coruña).- DÍA BOSQUES.- El rey Felipe VI preside en Boqueixón (A Coruña) la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, que organiza la asociación Juntos por los Bosques. (foto) (vídeo). Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude.

11:00h.- Madrid.- CONSUMO ENERGÍA.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia la situación del mercado energético y presenta una compra colectiva de energía para los consumidores. C/ Albarracín 34.

11:00h.- Valencia.- FALLAS VALENCIA.- La concejala de Gestión de Residuos Sólidos, Pilar Soriano, informa de los datos de recogida de residuos durante las Fallas 2019. Ayuntamiento.

11:00h.- Valladolid.- RESULTADOS ESCOLARES.- Jornada sobre el Plan Global de Mejora de Resultados Escolares de la Comunidad. (foto). Consejería de Educación.

12:00h.- Valencia.- TRASVASE TAJO-SEGURA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, para analizar la sentencia del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura. (foto). Palau de la Generalitat

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PREMIOS .- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hará entrega de las condecoraciones de la Orden Civil Alfonso X el Sabio a 17 entidades y personalidades que han destacado en su labor en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Ministerio de Educación.

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD FEMINISMO.- La politóloga estadounidense Nancy Fraser, una de las promotoras del "Manifiesto de un feminismo para el 99 %", comparece en rueda de prensa antes de ofrecer una conferencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (foto). Edificio Insular I.

12:00h.- Santander.- PARQUES CONGRESO.- Escolares de Santander participan en un biomaratón organizado con motivo del congreso de parques y jardines que organiza en Santander la asociación española en esta materia. Gradas del parque de Las Llamas.

17:30h.- Madrid.- EXTERIORES MIGRACIÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, clausura la conferencia sobre "Migración Inclusiva" organizada por el BID-BEI- Banco Mundial (foto). Fundación Telefónica. C/ Fuencarral 3.

18:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN CONFLICTO.- Encuentro entre las periodistas Caddy Adzuba y Gemma Parellada, sobre la realidad cotidiana de las mujeres en Congo, así como el papel de los medios de comunicación, el peligro de la información a golpe de emergencia y la urgencia de explicar causas y consecuencias desde una perspectiva de género. Ronda de Valencia 2.

18:00h.- Murcia.- APLICACIÓN AUTISMO.- Presentación de una aplicación móvil de realidad virtual para personas con trastorno del aspecto autista. Centro Europeo Empresas e Innovación Murcia.

19:00h.- Barcelona.- MARYELIS ANGARITA.- Mayerlis Angarita Robles participa en una gira de incidencia política y social para presentar el protocolo de mecanismos de protección elaborado desde la Red Nacional de Mujeres de Colombia.

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD FEMINISMO.- La politóloga estadounidense y reconocida intelectual feminista Nancy Fraser ofrece una conferencia "Derechos sociales y políticos". Facultad de Ciencias de la Educación (campus del Obelisco).

.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Después de ganar la Biznaga de Oro en 2014 con "10.000 km", la historia de una relación a distancia, el director Carlos Marques-Marcet regresa al Festival de Málaga con "Los días que vendrán", en la que indaga de nuevo en la pareja, ahora desde el momento en el que se produce el embarazo.

09:00h.- Madrid.- CINE INDUSTRIA.- El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y el director Mariano Barroso participan en el desayuno informativo de EP "La oportunidad de los contenidos de ficción en España". Hotel Villamagna.

10:15h.- Madrid.- MÚSICA MUJER.- Presentación de los datos del estudio "¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?", en el que se analiza el papel de la mujer dentro de esta disciplina, con la presencia de la soprano, compositora y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado. SGAE (Fernando VI).

10:30h.- Barcelona.- MARÍA CANALS.- Rueda de Prensa del 65 Concurso Maria Canals Barcelona. Restaurant 7 Portes.

10:30h.- Barcelona.- PROYECTO TURFU.- Los jóvenes estudiantes del Instiuto Viladomat de Barcelona podrán conocer hoy de primera mano el proyecto Turfu les editions, una joven editorial francesa con un éxito inesperado surgido en un instituto de Poitiers (Lycée Pilote Innovant International) que trabaja por proyectos. (Consell de Cent, 148)

10:30h.- Barcelona.- CULTURA ANDALUCÍA.- Rueda de prensa de la fundación Andacat (Andalucía Catalunya) para explicar las distintas actividades culturales que hará la fundación este año. Pati Manning (c/ Montalegre, 7).

10:30h.- Madrid.- TEATRO CLÁSICO.- La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, da a conocer el nombre de la persona que sustituirá a Helena Pimenta al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC). Teatro de la Comedia (C/. Príncipe 14).

11:00h.- Barcelona.- TEATRO JÓVENES.- Presentación de "El futuro", de Helena Tornero, que llega a la Sala Tallers y cierra el ciclo de Teatro para jóvenes de la temporada 2018/2019 del TNC. Sala Tallers del TNC.

11:00h.- Barcelona.- TAPIZ MIRÓ.- Visita para periodistas del seguimiento de los trabajos que se están realizando sobre el Tapiz de la Fundación Joan Miró.

12:00h.- Madrid.- ZARZUELA ESTRENO.- Rueda de prensa de presentación de la zarzuela "El barberillo de Lavapiés", de Francisco Asenjo Barbieri. Teatro de la Zarzuela.

12:30h.- Madrid.- FESTIVAL FLAMENCO.- Presentación de la VI edición del Festival Flamenco On Fire, con Juan Luís Cano como conductor y la presencia de Tomatito y José Mercé. Juan Carmona y Josemi Carmona (Ketama). Corral de la Morería.

12:30h.- Valencia.- ÓPERA TCHAIKOVSKY.- El director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, presenta la ópera "Iolanta", de Tchaikovski, con la presencia de su director musical, Henrik Nánási, el director de escena, Mariusz Treliski, y la soprano Liana Haroutounian. Palau de les Arts, avenida del Profesor López Piñero, 1.

13:45h.- Barcelona.- PREMIOS CULTURA.- El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) da a conocer los Premios Nacionales de Cultura de este año, una distinción que la Generalitat otorga a las personas, entidades o instituciones que hayan contribuido a promover la excelencia, la innovación y la proyección de la cultura catalana. Restaurante El Principal. Provença 286.

16:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Proyección del primer capítulo de la 20ª temporada de "Cuéntame cómo pasó", que será seguida de la rueda de prensa oficial con los actores y responsables de la serie. Teatro Cervantes.

17:30h.- Barcelona.- PREMIOS ALEGRÍA.- VII edición de los galardones "Premios Alegría de Vivir 2019". Sala Teatro Luz de Gas (c/ Muntaner, 246).

18:30h.- Guisando (Ávila).- PREMIOS GREDOS.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recoge en la localidad abulense de Guisando uno de los Premios Gredos, coincidiendo con la trigésima edición de estos galardones promovidos por el Micromuseo de Diosas y Ninfas. (foto). Calle Travesía.

18:30h.- Barcelona.- FESTIVAL KOSMÓPOLIS.- El destacado sociólogo norteamericano Richard Sennett inaugura el festival literario Kosmopolis 2019 con una sesión en el CCCB en la que conversará sobre su reciente libro "Construir y habitar. Ética para la ciudad", un ensayo en el que propone repensar el urbanismo para mejorar las ciudades del futuro. Hall del CCCB.

19:00h.- Madrid.- LITERATURA JUBILADOS.- Los miembros del grupo literario "Viernes Café", formado por siete jubilados con una edad media de 70 años, presentan su primer libro, "El universo en una biblioteca", que recopila cuentos de cada uno de ellos. Auditorio Casa de Vacas, en el Parque del Retiro.

20:00h.- Valencia.- EUROPA NACIONALISMOS.- El filósofo y filósofo francés Bernard-Henri Lévy estrena en Valencia "Looking for Europe", el monólogo teatral con el que recorrerá veinte ciudades europeas y que ha diseñado junto al dramaturgo Albert Boadella para criticar los nacionalismos y populismos en el viejo continente. (foto). Teatro Olympia, c/ San Vicente Mártir, 44.

21:00h.- Barcelona.- FLORENCE AND THE MACHINE .- La banda británica de indie rock Florence and the Machine desembarca en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar su disco "Hig as hope", un día antes de actuar en el WiZink Center de Madrid. Palau Sant Jordi.

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

13:00 h. Es entrevistada en el programa "120 minutos", de Telemadrid.

17:00 h. Preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de La Moncloa.

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

12:30 h. Interviene en la inauguración de una exposición en la Casa Árabe (C/ Alcalá, 62).

13:30 h. Recibe, en el Palacio de Viana, al secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, con quien ofrece una conferencia de prensa conjunta, a continuación.

14:00 h. Celebra un almuerzo con representantes de la Liga de Estados Árabes y embajadores de países pertenecientes a esta organización, en el Palacio de Viana.

17:30 h. Clausura la Conferencia sobre "Migración y ciudades: el camino hacia una integración inclusiva", que se celebra en la Fundación Telefónica (C/ Fuencarral 3).

MINISTRA DE JUSTICIA

11:30 h. Interviene en el acto de entrega de condecoraciones al Consejo de Estado, en la sede de este organismo (C/ Mayor, 79).

MINISTRA DE DEFENSA

10:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la decana del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España.

17:00 h. Visita el Centro Criptológico Nacional (C/ Argentona, 30).

MINISTRA DE HACIENDA

09:30 h. Interviene en un Desayuno Informativo organizado por la Cadena SER en el Hotel NH Collection (Avda, Diego Martínez Barrio, 8), en Sevilla.

MINISTRO DE INTERIOR

09:30 h. Participa en el "VI Seminario sobre las operaciones conjuntas internacionales: Autoridad de inmigración del Estrecho", organizado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (UISI), en la sede de la antigua Diputación de Málaga (Plaza de la Marina, 4).

11:45 h. Preside una reunión sobre inmigración en el Centro de Coordinación de Operaciones de la Autoridad para la Inmigración en el Estrecho y Mar de Alborán con base en Málaga, Edificio Capitanía Marítima de Málaga (Plaza Poeta Alfonso Canales, 2).

MINISTRO DE FOMENTO

09:00 h. Inaugura el Observatorio de Infraestructuras y Movilidad, "Cómo se mueve Madrid: el futuro del transporte urbano", organizado por el Grupo PRISA, en la Real Fábrica de Tapices (C/ Fuenterrabía, 1).

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

08:30 h. Es entrevistada en el programa "Las mañanas" con Íñigo Alonso, de Radio Nacional de España.

12:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, el acto de entrega de las Condecoraciones de la Orden Civil Alfonso X el Sabio.

MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

09:45 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a los ex presidentes de Colombia y Brasil, Ernesto Samper y Dilma Rousseff, respectivamente.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

10:00 h. Visita la fábrica Automotive Spain, que celebra haber alcanzado los cien millones de motores fabricados, en Bárcena de Cicero, Cantabria.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

11:15 h. Acompaña a S.M. el Rey en el acto central del Día Internacional de los Bosques 2019, en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude, en el Concello de Boqueixón (A Coruña).

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

19:00 h. Asiste a la presentación de "Madrid Federal", en el Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42).

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

09:00 h. Participa en el Foro Audiovisual de Europa Press, en el Hotel Villa Magna (Paseo de La Castellana, 22).

12:00 h. Visita el Museo ABC del Dibujo y la Ilustración (C/ Amaniel, 29-31).

MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

10:00 h. Interviene en la inauguración de la Conferencia "Migración y Ciudades: el camino hacia una integración inclusiva", en la Fundación Telefónica (C/ Fuencarral, 3).

MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

10:15 h. Se reúne con representantes de las comunidades autónomas para abordar el Marco Estratégico para la Atención Primaria, en la sede del Ministerio.

MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

09:15 h. Es entrevistado en el programa "Herrera en COPE".

16:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al vicepresidente ejecutivo de Microsoft, Jordi Ribas.

