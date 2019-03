Los internacional sub-21 hablan sobre la importancia de sus padres

Madrid, 19 mar ( EFE).- Los jugadores internacionales sub-21,Jorge Meré, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal han querido hablar con motivo del día del padre, de la importancia de éstos en el desarrollo de sus carreras deportivas.

Jorge Meré es canterano del Sporting de Gijón y actualmente juega en el Colonia, uno de los equipos históricos de Alemania y que ahora milita en la segunda categoría del fútbol alemán, la Bundesliga 2.

"Mi padre y yo siempre estuvimos muy unidos, nos llevaba tanto a mí como a mi hermano a todos lados, siempre quería que nos divirtiésemos" señaló el asturiano.

El futbolista de la Real Sociedad, Mikel Merino, también ha querido destacar la labor de su progenitor, además de resaltar que siempre busca ayuda en sus consejos.

"Para mí, mi padre es todo, por la educación que me ha dado, por los consejos y por siempre tratar de ayudarme, tanto yo como mis hermanos le debemos todo" apuntó el centrocampista.

Mikel Oyarzabal, una de las estrellas de la Real Sociedad, ha querido destacar la labor que su padre ha tenido en su desarrollo como futbolista, dejando claro que parte de la culpa de que sea jugador, es suya.

"Mi padre siempre me acompañaba a jugar al fútbol, creaba juegos y competíamos, a día de hoy todavía me recuerda que yo no era capaz de ganarle" destacó el extremo guipuzcoano.

Los tres jugadores han sido seleccionados por el seleccionador español sub-21 Luis de la Fuente para enfrentarse a Rumanía y Austria.