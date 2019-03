El IBEX 35 sube un 0,88 % y roza los 9.500 puntos a la espera de la Fed

Madrid, 19 mar (EFE).- El principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, ha cerrado este martes con un alza del 0,88 %, lo que le ha permitido acercarse a los 9.500 puntos y revalidar máximos de septiembre, con los mercados pendientes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El selectivo, que suma cinco jornadas consecutivas al alza en las que ha ganado un 3,60 %, su mejor racha en seis meses, ha avanzado 83,20 unidades hasta 9.492,30 puntos, con lo que las ganancias del año se amplían hasta el 11,15 %.

Este martes comienza la reunión de dos días de la Fed con pocas expectativas de cambios en los tipos de interés, aunque sí se podría anunciar mañana al cierre de los mercados en Europa un reanudación de la reinversión de bonos. A la espera de noticias, el dólar se ha depreciado y ahora un euro equivale a 1,134.

En Europa, la primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado una prórroga del "brexit" al Consejo Europeo antes de la cumbre de este jueves en la que los 27 de la UE decidirán si amplían el plazo de salida del Reino Unido del bloque comunitario.

May finalmente no ha podido someter por tercera vez a votación su acuerdo con Bruselas ya que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Becow, ha decidido que no lo permitirá si no hay cambios en el texto.

A pesar de los malos augurios sobre un "brexit" sin acuerdo, estos no parecen haber calado en el desempleo del país, cuya tasa se situó en el 3,9 % a finales de enero, la más baja desde 1975.

Las bolsas europeas han avanzado: Fráncfort un 1,15 %, Milán un 0,92 %, Londres un 0,43 % y París un 0,24 %.

El consejo asesor del Gobierno alemán, los llamados "cinco sabios", han revisado su previsión de crecimiento para la economía alemana al 0,8 %, siete décimas menos de la previsión de noviembre, lo que refleja la desaceleración del país.

Pese a los datos de la economía alemana, el índice ZEW de confianza inversora del país subió en marzo por la esperanza de un "brexit" ordenado y los avances en las negociaciones comerciales entre EEUU y China.

La banca europea ha subido después de las alzas de la víspera de Deutsche Bank y Commerzbank que, sin embargo, han caído este martes después de que los "cinco sabios" desaconsejaran su fusión.

Sin novedades sobre la guerra comercial, Wall Street ha abierto al alza después de que los parqués asiáticos cerraran de forma dispar: Hong Kong subió un 0,19 %, mientras que el CSI chino cayó el 0,46 % y Tokio un 0,08 %.

La Bolsa española ha comenzado la sesión con ganancias del 0,13 % que ha ido ampliando a lo largo de la jornada, lo que le ha permitido superar los 9.500 puntos en varios momentos del día y cerrar con solo cuatro valores en negativo.

Todos los principales valores han avanzado: Inditex el 1,49 %, Santander el 1,29 %, BBVA el 1,18 %, Repsol el 1,01 %, Iberdrola el 0,18 % y Telefónica el 0,10 %.

Las mayores ganancias las han registrado Mediaset y Siemens Gamesa, con alzas del 3,69 % y el 3,62 %, respectivamente, mientras que los mayores descensos han sido para Ence y Ferrovial, que se han dejado un 2,32 % y un 0,57 %.