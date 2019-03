El Hang Seng sigue estable pero al alza mientras espera la reunión de la Fed

Hong Kong, 19 mar (EFECOM).- El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, se mantuvo hoy prácticamente sin cambios, con una leve subida del 0,19 %, siguiendo la tendencia de estabilidad de los parqués asiáticos ante la próxima reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Las expectativas de una postura más moderada por parte del banco central de EE.UU. suavizaron las caídas registradas a media sesión e hicieron que los inversores revirtieran esta tendencia hasta conseguir que cerrase en el verde.

No obstante, el escaso avance de hoy no empaña el hecho de que los niveles que ha alcanzado esta semana no se viesen en el referencial desde junio del año pasado, y se sitúen casi un 20 % por encima de su punto más bajo del último año, registrado a finales de octubre de 2018.

El Hang Seng se apuntó hoy un 0,19 % (52,27 puntos) hasta los 29.466,28 enteros, mientras que el Hang Seng China Enterprises, que registra la cotización de las empresas chinas en Hong Kong, ganó un 0,1 % (11,83 unidades), hasta cerrar en los 11.686,66 enteros.

En cuanto a los subíndices, dos al verde -Inmobiliaria (0,82 %) y Comercio e Industria (0,38 %)- y dos al rojo -Servicios (0,52%) y Finanzas, que cayó un levísimo 0,01 %-.

La tecnológicas continúan en racha: el principal valor del mercado por peso de cotización, Tencent, se apuntó un 0,33 %, exactamente el mismo porcentaje que consiguió el grupo de componentes acústicos AAC Tecnhnologies.

No tuvo la misma suerte el fabricante de lentes Sunny Optical, que cayó un 1,12 %.

En el sector de telecomunicaciones, China Mobile, con su avance del 0,12 %, se veía superada por mucho por su rival China Unicom, que avanzaba un 2,52 %.

Uno al rojo en los valores inmobiliarios -China Resources Land (0,73 %)- y el resto, a disfrutar de las ganancias: destacaron Country Garden (2,91 %) y CK Asset (1,81 %).

Entre los grandes bancos, los que registraron al alza de cotización fueron Bank of China (0,27 %) y el banco número uno del mundo por cotización de mercado, ICBC (0,17 %) y HSBC (0,38 %).

Mientras que por la senda del rojo caminó Bank of Communications, cayendo un 0,75 %.

Dos de las aseguradoras obtuvieron resultados exitosos: China Life ascendía un 0,23 % y Ping An, un 0,51 %; AIA no corrió la misma suerte y se deslizó un 0,95 %.

Resultados mixtos en las petroleras también: Cnooc fue la perjudicada, con un descenso de un 1 %, un final muy diferente al verde de Petrochina, principal productor del país, con un 2,49 %, y al de la refinería líder en China, Sinopec, con su subida del 0,3 %.