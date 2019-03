Gervasio Sánchez expone en Honduras imágenes de guerra llenas de vida

Tegucigalpa, 19 mar (EFE).- El fotógrafo Gervasio Sánchez ha cubierto una treintena de conflictos armados pero empezó a entender lo que sería para él cubrir guerras cuando llegó a Centroamérica en los 80, una experiencia que muestra en una exposición con 40 imágenes. muchas inéditas, que se inaugura hoy en Tegucigalpa.

"Aquí empecé a entender lo que era cubrir conflictos armados, en Centroamérica, donde maduré como persona y como periodista, y me hice hombre, dicho de alguna manera", dijo Sánchez a Efe en Tegucigalpa, donde hoy se abre su exposición fotográfica "Vida".

La muestra será inaugurada en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) por el embajador español en la capital hondureña, Guillermo Kirkpatrick, junto con Sánchez, quien a inicios del decenio de los 80 del siglo pasado comenzaba a ejercer el periodismo, de manera independiente.

En América, su trabajo como fotógrafo en sus primeros años de vida profesional le llevó a cubrir conflictos armados en Argentina, Colombia, Chile y Perú.

"A partir del año 1991 empecé a trabajar en los Balcanes, cubriendo la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, la guerra de Kosovo, después trabajé mucho en conflictos africanos duros, en Somalia, Sudán, Ruanda, Sierra Leona, Liberia, El Congo o Angola", recordó Sánchez.

La muestra, que permanecerá en el CCET hasta el 5 de mayo y ha sido comisariada por Gerardo Mosquera, de origen cubano, quien hace tres años planteó a Sánchez la posibilidad de recuperar imágenes suyas que fueran inéditas, junto a otras más conocidas para hacer un trabajo en el que, a pesar de que mostrara la guerra, la violencia, "estuviese siempre la vida presente, más que la muerte".

Así fueron seleccionados un centenar de fotos, de las que 40 estarán expuestas en Honduras, retratando un poco el punto de vista del comisario Mosquera en su idea de mostrar el trabajo de un fotoperiodista de conflictos, con imágenes que además de su valor comunicacional, también tienen algo de artístico.

"Al final lo que buscamos es que las personas que puedan ver este trabajo se den cuenta, al menos desde mi punto de vista, de que siempre es más importante la vida que la muerte, y que yo no me he centrado tanto en la muerte cuando he cubierto conflictos, sino más en la vida de los supervivientes, en las personas que intentan mantener la dignidad en medio del colapso", explicó Sánchez.

El trabajo de Sánchez, quien ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Ortega y Gasset de fotografía en 2008 y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2009, incluye libros enteros con imágenes muy duras de conflictos en los que vio morir mucha gente.

La exposición "Vida" fue inaugurada en Guatemala en agosto de 2018. Ha pasado también por Antigua, cercana a la capital guatemalteca, y la idea de Sánchez es llevarla después de Honduras, a El Salvador, en mayo, a Nicaragua y a México.