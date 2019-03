García-Page: TS no puede estar "toreado permanentemente" por independentistas

Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo hoy que el Tribunal Supremo (TS) no puede estar "toreado permanentemente" por los independentistas y pidió que al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, se le "aplique la misma disciplina" que se le aplicaría a él ante la ley.

La Junta Electoral Central (JEC) lanzó el lunes un ultimátum al presidente catalán al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retire de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las "esteladas", advirtiéndole de que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales.

"Creo que a Torra se le tiene que aplicar la misma disciplina que me aplicaría a mí el Tribunal Supremo si incumpliera la legislación. Simplemente, todos somos iguales ante la ley", señaló el presidente autonómico en declaraciones a los periodistas.

Más allá, señaló a Torra que es "absolutamente incongruente" que los partidos independentistas en Cataluña, "partidos que lo que exigen es romper España y salirse de España", se presenten a las elecciones del Estado y que además "pretendan bloquear la legislatura y en definitiva también la gobernabilidad en España".

Sobre las posibles consecuencias penales que podría asumir Torra si no cumple con la ley, García-Page señaló no desear que su homólogo catalán vaya a prisión "porque además no vamos a terminar ganando para tanta prisión ni creo que la solución sea siempre la cárcel".

García-Page viajó a Bruselas para presentar un informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, tras la sentencia en casación que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.