Exministra Marruecos aún ve posible contrarrestar el cambio climático

Barcelona, 19 mar (EFE).- La exministra de Medio Ambiente de Marruecos Hakima El Haite, actual presidenta de Liberal International, la federación mundial de partidos liberales, sostiene en una entrevista con Efe que aún es posible contrarrestar el cambio climático y recuerda que Marruecos, y África en general, son las zonas que menos contaminación generan.

El Haite (Fez, 1963), que fue ministra de Medio Ambiente de Marruecos entre 2013 y 2017, vicepresidenta de la COP 21 donde se trató el acuerdo de París y fundadora y presidenta de EAU GLOBE, la primera empresa de ingeniería medioambiental en África, participó este lunes en el Palau Macaya de Barcelona en el ciclo "Hacer Frente al cambio climático", organizado por La Caixa.

En una entrevista con Efe, la exministra marroquí defiende como "herramienta primordial" combatir la crisis ambiental desde una perspectiva "colectiva y global, donde los países del norte y los del sur deben mantener una comunicación activa".

Pregunta.- ¿Cuál es su visión sobre el futuro medioambiental del planeta?

Respuesta.- Es una pregunta difícil, porque yo creo en la ciencia y en las personas científicas, escucho lo que dicen y, si continuamos manejando el planeta como hasta ahora, su futuro no será nada bonito.

P.-Entonces, ¿mantiene una posición pesimista respecto el cambio climático?

R.-No, yo me considero una mujer optimista. Creo que si cambiamos el modelo de producción y consumo energético en el norte, en el sur, en todos los países, sean desarrollados o en vías de desarrollo, el panorama medioambiental puede cambiar radicalmente a mejor. Ahora la visión escéptica sobre el planeta es mayoría, por eso debemos considerar el cambio climático como una urgencia y proceder, tener claro que actuar en beneficio de la naturaleza no es negociable. Ella siempre reacciona a lo que hacemos y somos los humanos quienes sufrimos las consecuencias.

P.-¿Existe la posibilidad de resolver la amenaza climática actual?

R.-Si conseguimos dejar a un lado el poder, el dinero y la gloria, y ponemos en el centro de las preocupaciones la humanidad, podemos solventar esta crisis. Primero es necesario visionar dónde queremos llegar a la larga, solo así seremos capaces de implementar un plan de acciones políticas que sean eficaces y consolidar buenos acuerdos.

P.-Usted fue ministra de Medio Ambiente en Marruecos desde el año 2013 hasta el 2017, ¿cuál es el papel actual de Marruecos en este contexto de crisis ambiental?

R.-Marruecos no es un agente clave del cambio climático, porque es un país que no tiene emisiones, no es contaminante. África no es contaminante comparada con Estados Unidos, China o India, los mayores emisores de dióxido de carbono (CO2). Debemos tener en cuenta que Marruecos ha implementado la mayor planta de energía solar del mundo y que no es productor de petróleo.

P.-¿Que ha hecho el gobierno marroquí para implementar las medidas de prevención establecidas en el Acuerdo de París de 2016 para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)?

R.-El rey de Marruecos es un visionario, porque ha aplicado rápidamente estrategias que contribuyen al desarrollo de programas sostenibles, ha reconvertido el sector energético, que es un punto clave en la lucha contra el cambio climático, etc. Nuestro país ya empezó a actuar antes del Acuerdo de París, de hecho, es el único de los firmantes del tratado ambiental que ha anunciado que está incrementando su ambición respecto a las medidas del acuerdo. Aunque creo que Marruecos es buen ejemplo como territorio sostenible, no pienso que sea el más apropiado para estudiar la crisis climática.

P.-¿Por qué?

R.- Porque nunca hemos sido grandes emisores, ni hemos tenido una gran tasa de contaminación. Para contrarrestar la crisis actual, se debe seguir el ejemplo efectivo de algún país realmente perjudicial para el medio. El problema es que este parámetro es muy difícil, porque los mayores actores emisores son los que se niegan más a colaborar, ya que no les beneficia económicamente.

P.-España y Marruecos son países vecinos, los problemas medioambientales de uno influyen, directamente, sobre el otro, ¿existe una relación bilateral entre ambos gobiernos en este ámbito?

R.-No me centraría en analizar en concreto la relación entre España y Marruecos, es un asunto más global. Es necesario un vínculo internacional entre todos los países, desde los del norte hasta los del sur.

P.-¿Por qué es tan importante la comunicación entre norte y sur?

R.- Porque los países del norte son los principales contaminantes, pero somos los del sur quienes recibimos el mayor impacto medioambiental.