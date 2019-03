El escritor Alaa al Aswany dice que ha sido acusado por la Justicia militar

París, 19 mar (EFE).- El escritor egipcio Alaa al Aswany denunció este martes que la Fiscalía Militar de su país lo ha acusado de "insultos contra el presidente, las fuerzas armadas y las instituciones judiciales egipcias" por sus últimas obras y la colaboraciones con medios de comunicación.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Al Aswany confirmó la noticia, adelantada por su editorial en Francia, Actes Sud, en un comunicado.

"Un escritor no es un terrorista ni un criminal. Me he expresado y solo he cumplido mi deber, obedecer a mi conciencia. Que un escritor sea juzgado por un tribunal militar es algo extremadamente grave", declaró Al Aswany, residente en EEUU, en declaraciones recogidas por el comunicado.

El literato, nacido en 1957 en El Cairo, destaca que tiene prohibido publicar en la prensa egipcia desde que Abdelfatah Al Sisi fuera elegido presidente de Egipto en mayo de 2014.

Las acusaciones por las que se le juzga se apoyan en sus crónicas en la emisora alemana "Deutsche Welle Arabic" y en su última novela "Jomhouriat Ka'an", que está inspirada en las protestas de la plaza Tahrir, que culminaron en 2011 con la renuncia de Hosni Mubarak.

"Se me persigue porque reflejo lo que vi y lo que viví, por mis textos, algo contrario a todas las convenciones internacionales, al artículo 65 de la Constitución egipcia, que garantiza la libertad de pensamiento y de opinión, o al 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Egipto ha firmado", subrayó.

Al Aswany, conocido por su defensa de los valores democráticos, dijo temer por las consecuencias de ese proceso para él y su familia.

"¡Todo está permitido contra los opositores al régimen! Un proceso judicial a través de un tribunal militar puede autorizar que te requisen los bienes, un bloqueo de las cuentas bancarias, etcétera. Me preocupa mi familia, mis allegados que están en Egipto. (...) Que sean secuestrados, que desaparezcan", recalcó.

El escritor, de 61 años, sostuvo que el apoyo moral que pueda recibir es muy importante para él: "Hacer saber lo que me pasa también puede ayudar", añadió el autor de obras como "El edificio Yacobián" o "Deseo de ser egipcio".