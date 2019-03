Cinco claves para evitar injerencias políticas en tus datos personales

Madrid, 19 mar (EFE).- Para evitar ser rastreado en campaña electoral, el ciudadano puede oponerse a que los partidos políticos usen sus datos personales así como a recibir propaganda, una garantía que puede solicitar en este caso con un clic a través de los correos electrónicos o wasaps no deseados previamente recibidos.

"Basta decir no quiero que me sigan mandando propaganda" a través del mismo mecanismo que utilizó el partido en su primer mensaje y guardar la copia que lo justifique, explica a Efefuturo el abogado experto en privacidad Borja Adsuara.

Pero más allá de la propaganda electoral en cuentas digitales lo que preocupa especialmente a los juristas de la nueva normativa en vigor desde diciembre, recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), es que los partidos puedan crear bases de datos con la información de los ciudadanos para elaborar perfiles ideológicos y personalizar los mensajes.

Incluso si no llegara a usarse mal esa información sensible "podría acabar en malas manos", advierte Adsuara.

El artículo de la discordia es el 58 bis de la disposición final tercera de la nueva ley de protección de datos que modifica la ley electoral aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha delimitado cómo deberán aplicar la ley los partidos, que no podrán hacer perfiles ideológicos, para garantizar la privacidad,

¿Qué puede hacer el ciudadano para proteger sus datos?

1. Ejercer sus derechos:

El ciudadano puede solicitar derecho de acceso a sus datos, de supresión de los mismos y de oposición a su tratamiento. Existen formularios elaborados por juristas especializados en protección de datos y organizaciones de defensa de derechos digitales fácilmente accesibles en internet en los que se exponen los argumentos legales por los que el ciudadano puede solicitar esas garantías. Este solo tiene que rellenar el documento, firmarlo y enviarlo al partido.

2. Actuar frente a la propaganda postal:

La publicidad postal no admite envíos "personalizados" en el sentido de propaganda basada en "perfiles ideológicos" o datos personales vinculados a opiniones políticas pero sí generalistas. Para evitarla en el buzón de casa se solicitará al Instituto Nacional de Estadística (INE) que no dé tus datos del censo electoral a los partidos. También se podrá hacer la gestión directamente con los partidos. En ese caso se podrá elegir de quiénes desea recibir información y de quiénes no.

3. Inscribirse en la "Lista Viernes":

Se trata de una iniciativa social inspirada en la "Lista Robinson" que ya existe para evitar la publicidad comercial; pero, en el nuevo caso dirigida a quienes no quieren que sus datos sean usados para propaganda electoral por vía digital. La idea es presionar a los partidos a que la consulten antes de enviar la propaganda electoral y excluyan a los ciudadanos que se hayan apuntado en ella.

4. Denunciar ante la entidad competente:

En el caso de que los partidos políticos te sigan mandando propaganda electoral tras haberte opuesto a ello se podrá interponer denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

5. Ejercer otros derechos:

Como se indicó inicialmente, el ciudadano también puede ejercer su derecho de oposición a que le sigan mandando propaganda electoral una vez recibida. En el caso de la vía digital los partidos deberán incluir al final del mensaje con la propaganda un mecanismo gratuito y de fácil acceso tipo: si no quieres recibir más mensajes como este, haz clic aquí.