Canales: "Dejé de pensar en la selección"

Las Rozas , 19 mar .- Sergio Canales, centrocampista del Real Betis, confesó que en los malos momentos de las graves lesiones que ha sufrido en su carrera, dejó de "pensar en la selección" y ahora ha "superado con muchas expectativas" el sueño de llegar a la absoluta.

"Dejé de pensar en la selección. Siempre tuve la ilusión por llegar a la absoluta, tras pasar por todas las categorías inferiores, pero hubo momentos que sentí que ya no era un objetivo y dejó paso a otros que eran prioridad. Una vez cumplidos, tenía en mente recuperarme, estar bien, tener continuidad y mostrar buen nivel. Lo he superado con muchas expectativas y estoy muy feliz por ello", aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.

Canales es una de las siete novedades de Luis Enrique Martínez para los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 de España, ante Noruega y Malta. Pese a las últimas experiencias de la Roja en los grandes torneos, ve a la selección candidata a todo.

"Desde el primer momento que he llegado Luis Enrique nos ha transmitido un gen ganador. Vamos a salir a por el rival, a ser protagonistas, a ganar todos los partidos. He notado mucha ilusión en el vestuario, ganas de empezar esta fase de grupos. Son importantes los primeros pasos para la Eurocopa en la que queremos ser favoritos e ir por ella", dijo.

Con muchas ganas de aprovechar su oportunidad y de haber llegado para quedarse, Canales mostró la ilusión de su primera vez. "Estar en la selección es un premio enorme después de todo el trabajo. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, es una ilusión y un sueño cumplido".

"Cuando me enteré de la noticia fue un momento muy feliz para mí y para la gente que tengo alrededor, para el vestuario y mis compañeros. Su felicidad, la ilusión y ganas que me transmitieron fue increíble. Es lo que más valoro. La gente y las experiencias que he tenido que me hacen madurar", añadió.

La llamada de Canales por la selección era un clamor popular. Lo escuchó en tantas ocasiones que, al final, confesó que la esperaba. "Lo veía en todos los lados y tenía más expectativas que otras veces. No me iba a enfadar por no venir a una selección que ha ganado Mundial y Eurocopa, que sigue siendo una de las mejores del mundo, venir es un premio a una buena temporada. Voy a dar todo lo que tenga dentro para disfrutar de esta maravilla".

Reflexionó sobre su evolución como futbolista justo después de cada una de las tres graves lesiones que ha sufrido en su carrera. "Cundo me paro a pensar y a hacer un análisis he visto que después de cada lesión he sido un jugador diferente".

"Ahora después de esta última evolución me siento mucho más fuerte en todos los ámbitos. He aprendido mucho. Ahora me veo capaz de estar bien colocado en el campo, antes me movía por donde veía y ahora entiendo mejor las necesidades del equipo", sentenció.