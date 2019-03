Borrell: Reino Unido debe ir a comicios europeos si no hay "brexit" en breve

Varsovia, 19 mar (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy que el Reino Unido debería participar en las próximas elecciones europeas si no es capaz de garantizar que, en un plazo "relativamente corto", materializará su salida de la Unión Europea (UE).

"Si la señora Theresa May no puede presentar una garantía razonable de que el Reino Unido va a salir con seguridad de la Unión Europea en un plazo relativamente corto, va a ser muy difícil que este país no participe en las próximas elecciones europeas", explicó Borrell en rueda de prensa en la capital polaca.

Borrell, quien hoy se reunió en Varsovia con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, explicó que si él fuera ciudadano británico, querría elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo mientras el Reino Unido siga siendo formalmente miembro de derecho de la UE.

Para el jefe de la diplomacia española, el escenario a evitar es el de un "brexit" que no acabe de materializarse, lo que conllevaría el riesgo de que el Parlamento Europeo no se ajuste a derecho al no incorporar a los representantes de un Estado todavía miembro.

"Si el Reino Unido no sale pronto, tendrá que concurrir a las elecciones europeas", sentenció Borrell, que reconoció lo "extraño" de estar frente a un país que "hace casi tres años decidió abandonar la UE, y que tres años después se ve eligiendo a sus representantes al PE".

"No obstante, mi experiencia europea me dice que los acuerdos se alcanzan en el último minuto, más cuando los negociadores son los británicos, hábiles a la hora de alargar las conversaciones hasta el final", añadió.

Borrell también se refirió a las próximas elecciones europeas como "más importantes que las anteriores, porque hoy se plantean problemas sobre Europa que no se planteaban hace cinco años, problemas nuevos con actores nuevos y con el surgimiento de nuevos partidos".

"En todas partes hay un malestar social que se manifiesta, por ejemplo, con los chalecos amarillos en Francia, con el nacimiento de partidos que cuestionan la integración europea o con los británicos tratando de salir de la UE", dijo.