Bernardeschi: "Una sanción a Cristiano es una locura"

Roma, 19 mar (EFE).- Federico Bernardeschi, extremo del Juventus Turín, consideró este martes que sancionar al portugués Cristiano Ronaldo por el gesto obsceno realizado la semana pasada contra el Atlético Madrid sería "una locura".

La UEFA abrió el lunes un expediente para barajar una eventual sanción a Cristiano, que celebró el 3-0 contra el Atlético llevándose las manos a los testículos de manera evidente, imitando y enfatizando un gesto parecido realizado en la ida por el técnico del Atlético Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone.

"Por lo de la sanción, creo que no hay que comentar nada. Me parece que no merece la pena hablarlo. Una sanción a Cristiano es una locura. Fue una celebración, un gesto", afirmó Bernardeschi, en una rueda de prensa organizada en la concentración de la selección italiana.

"Creo que al final todo terminará bien, al menos lo espero para nosotros", agregó el internacional italiano.

El Juventus, rival del Ajax en los cuartos de final de la Liga e Campeones, conocerá la decisión de la UEFA el próximo jueves.

Bernardeschi es uno de los jugadores del Juventus que más amistad tiene con Cristiano y consideró un privilegio compartir el vestuario con el astro luso.

"Siempre lo he dicho, es un campeón absoluto. Lo demostró por todos lados. Jugó en Inglaterra, en España, en Italia, siempre con el mismo rendimiento. ¿Qué puedo decir más que lo que dice el campo?", aseguró.

"Cada día veo el carisma y el nivel de un campeón. Al estar con él cada día puedes aprender muchas cosas", añadió.