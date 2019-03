Álex López: "No me vengo abajo, trabajo para cuando me llegue la oportunidad"

Sant Adrià de Besòs , 19 mar .- El centrocampista del Espanyol Álex López afirmó este martes después de la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que pese a la falta de minutos se viene "abajo" y trabaja para cuando le llegue "la oportunidad".

El futbolista, en este sentido, no se centra ahora mismo en una salida en el próximo mercado. "Siempre he dicho que en mi cabeza sólo está aprender aquí. Ya veremos qué pasa en el futuro. Todo el mundo quiere jugar y ahora me ha tocado estar así", analizó.

Álex López ha disputado esta temporada seis partidos entre todas las competiciones, cuatro de Copa del Rey y dos de Liga. En total, el canterano ha jugado 374 minutos. Además, ha marcado un gol en la ida del torneo del KO contra el Villarreal.

El centrocampista explicó que el parón por los compromisos de las selecciones "llega en un buen momento para descansar". "Pero a partir del lunes debemos preparar el derbi contra el Barcelona en el Camp Nou".

El jugador reconoció que el vestuario confiaba en obtener un buen resultado frente al Sevilla en la última jornada. "Sabíamos que era un partido importante porque ganando daríamos un paso adelante. Ahora intentaremos ganar en el Camp Nou", dijo.