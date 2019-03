Papo Rosario se retira de El Gran Combo de Puerto Rico por problemas de salud

San Juan, 18 mar (EFE).- Papo Rosario, uno de los tres cantantes de la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, anunció hoy su retirada de la agrupación tras 38 años de carrera, por problemas con su espalda.

Rosario hizo el anuncio en el segmento del personaje de "El Guitarreño", del programa "Pégate al Mediodía" de la cadena de televisión WAPA-TV, donde explicó que su retirada se debe a problemas en su espalda, que ya lo mantenían fuera de los escenarios desde el 2017.

El intérprete relató que su decisión la tomó junto a varios de sus médicos, sus familiares, el director de la emblemática orquesta, Rafael Ithier y sus compañeros de trabajo de la llamada "Universidad de la salsa".

"He tomado la difícil decisión de mi retiro. O sea, me retiro, pero es hacia mi hogar", indicó Luis "Papo" Rosario, quien hizo el anuncio acompañado de su hijo, el actor Aniel Rosario.

"No me retiro de los medios, y con el favor de Dios, continuaré en alguna otra faceta, porque todavía, hasta el día que papá Dios me retire, seguiré siendo Papo Rosario, el del Gran Combo", enfatizó.

Abundó que su relación con Ithier, co-fundador de la orquesta en 1962, y la agrupación "continúa siendo la misma". Su sustituto en el grupo es Joselito Hernández.

"Nosotros somos una familia, un matrimonio gigante. Pasamos nuestras cositas, las resolvemos entre nosotros y yo me doy una palmada en el pecho. Y seguiré siendo parte de esa familia", puntualizó.

La salida de Rosario de El Gran Combo de Puerto Rico es la segunda de un cantante del grupo en los pasados cinco años, desde que Charlie Aponte lo abandonó tras 41 años con la orquesta y fue reemplazado por Anthony García.

Ithier, junto al fallecido saxofonista Eddie "La bala" Pérez y Roberto Roena fundaron en 1962 El Gran Combo de Puerto Rico.