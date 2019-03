Pablo Casado pospone el viaje que tenía programado a Melilla este miércoles

Melilla, 18 mar (EFE).- El PP ha pospuesto el viaje que tenía programado este miércoles a Melilla su presidente nacional, Pablo Casado, y se encuentra pendiente de fijar una nueva fecha para llevar a cabo este desplazamiento, según han informado a Efe fuentes populares.

Las razones por las que se ha pospuesto el viaje de Casado a Melilla no han trascendido, si bien podría deberse a que el candidato del PP al Congreso por la circunscripción de Melilla, el ex comandante general en la ciudad Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, aún no ha recibido la autorización del Ministerio de Defensa y se encuentra en situación de militar en la reserva.

Hasta que no reciba dicha autorización, Gutiérrez Díaz de Otazu no puede participar en actos políticos, razón que le impidió acudir el pasado sábado a la presentación de los cabeza de lista del PP en todo el territorio nacional.