Natalio Grueso dice que era "ajeno" a la contabilidad del Niemeyer

Oviedo, 18 mar (EFE).- El ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, que afronta una petición de once años de prisión acusado de irregularidades en la gestión del complejo cultural de Avilés, ha asegurado que él era "ajeno" a la forma de contabilizar las facturas porque no es "ningún contable".

En la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Oviedo, Grueso ha añadido que tampoco era su obligación preparar las liquidaciones de los presupuestos por lo que ha rechazado su responsabilidad en las presuntas irregularidades en facturas.

Grueso ha expuesto que, durante la gestación del proyecto, despachaba las cuestiones de índole artístico con el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, mientras que los asuntos de contabilidad los llevaba la consejera de Cultura y presidenta del Patronato de la Fundación Niemeyer, Ana Rosa Migoya.

El principal acusado, que también se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de inhabilitación y multa de 24.000 euros, ha dicho desconocer en qué momento se facturaban los muchos viajes que se tuvieron que hacer para la concreción del proyecto, y ha reiterado que nunca se trató de ocultar nada al Patronato.

Grueso, que continúa declarando en la primera sesión del juicio, está acusado de los delitos continuados de malversación en concurso medial con falsedad, otro societario y un tercero de insolvencia punible relacionados con la supuesta emisión de facturas falsas o manipuladas.

Junto a Grueso se sientan en el banquillo de los acusados su exesposa, Judit Pereiro, el exagente de viajes J.M.V., el ex secretario general de la Fundación José Luis Rebollo y el exdirector de Producción Marc Martín, que afrontan penas que oscilan entre los 18 meses y los ocho años de prisión.