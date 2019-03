El Morabanc busca la sorpresa en Berlín en el primer envite de semifinales

Andorra la Vella, 18 mar (EFE).- El MoraBanc Andorra arranca este martes su participación en las semifinales de la Eurocopa ante el Alba Berlín con la intención de sorprender a domicilio a los alemanes en el primer partido para tener opciones de lograr el billete para la final en casa, en el segundo choque de la serie.

Con las sensibles bajas por lesión del alero estadounidense David Walker y el pívot serbio Oliver Stevic, los andorranos se enfrentan al cuarto clasificado de la Bundesliga, dirigido desde el banquillo por el veterano técnico español Aito García Reneses y que fue el verdugo en cuartos de final del Unicaja.

Los hombres de Ibon Navarro llegan a esta eliminatoria tras eliminar a uno de los a priori favoritos al título, el Asvel Villeurbanne, gracias al triunfo en el tercer partido jugado en terreno francés, si bien cayeron en su última actuación en Liga ACB en la pista del San Pablo Burgos.

"Cuando vas un poquito justo de energía te puede pasar lo que nos pasó contra Burgos, pero tenemos que estar contentos con el esfuerzo que hizo el equipo allí", explicó el técnico andorrano Ibon Navarro, que elogió a su próximo rival europeo, el Alba Berlín.

"Jugamos contra un equipo que juega un baloncesto diferente al que estamos acostumbrados, con un juego de mucha energía, muy imprevisible, de mucha toma de decisiones y mucha lectura y actividad", resumió.

A su juicio, el rival de semifinales será un reto para ellos porque les obligará "a estar preparados físicamente y también a nivel de concentración".

Recordó que, tras hacer historia en la Eurocopa, ahora aspiran a dar otra campanada clasificándose para la final. "Tenemos que preparar un partido de baloncesto y no una guerra, centrarnos en jugar bien y hacer las cosas que nos haga el mejor equipo posible", añadió.

Preguntado por si le preocupa el cansancio de sus jugadores ante el nuevo compromiso continental, recordó que disponía de doce jugadores y han perdido en las últimas semanas a David Walker, que jugaba 25 minutos por partido y tenía "un rol importante", y a Oliver Stevic "que es un comodín para jugar en el 4 y el 5".

"Es cierto que llevamos muchos partidos y lo que más me preocupa es la cabeza y no las piernas", refirió Navarro, que también destaco que será un partido especial por enfrentarse a todo un mito como Aito García Reneses.

"Él ha sido todo un referente. Yo no he sido su discípulo por desgracia, pero es un entrenador con caché y estatus y por eso él se atreve a hacer cosas que otros no haríamos. Su equipo tiene un juego atractivo de ver dónde prima la técnica individual y será un aprendizaje más para mi y mis jugadores y espero que sea lo más larga posible está serie para aprender más cosas", consideró el técnico.

Por su parte, el escolta checo David Jelínek, que volverá a verse las caras con el que fuera su entrenador en la liga española, admitió que las semifinales son algo que todos soñaban jugar.

"Eso sí, queremos alargar el sueño. Este Alba Berlín tiene mucho de Aito ya que les deja jugar con libertad en ataque y en defensa, juegan muy duro y colapsan mucho la zona. Seguramente a nosotros nos beneficia tener menos presión que los otros clasificados. Queremos más", advirtió Jelínek.