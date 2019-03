Guaidó dice que reestructuración de Gobierno de Maduro demuestra "debilidad"

Caracas, 18 mar (EFE).- El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, dijo este lunes que el anuncio de reestructuración del Gobierno de Nicolás Maduro demuestra "mucha debilidad" e insistió en que "la cadena de mando está rota".

"No hay gabinete, hay usurpación de funciones (...) lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones", dijo Guaidó a periodistas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el domingo a través de la red social Twitter que Nicolás Maduro ha pedido a todos los miembros del Gabinete que pongan sus cargos a la orden a fin de hacer una reestructuración profunda del gobierno y "blindar la Patria".

Desde la sede del Parlamento, donde sostuvo un encuentro con trabajadores y la plataforma opositora Frente Amplio Venezuela Libre, Guaidó manifestó hoy dudas acerca de la veracidad del anuncio de la vicepresidenta.

"Yo no sé si eso lo avaló o no Maduro (...) o si están jugando entre ellos un juego de poderes", indicó, al agregar "que ya muchos se fueron y no están aquí y por eso quieren sustituir algún elemento".

El Gobierno de Maduro aún no ha informado sobre quiénes ocuparán los cargos del nuevo gabinete Ejecutivo con el que esperan "blindar" a Venezuela ante "amenazas".

Venezuela atraviesa una profunda crisis política que entró en una nueva fase tras el juramento en enero de Maduro para un periodo presidencial de seis años.

En respuesta Guaidó se proclamó como presidente interino al considerar que Maduro usurpa la Presidencia por ganar unos comicios tachados de fraudulentos.

Guaidó recibió entonces el respaldo de más de cincuenta países, entre ellos el de Estados Unidos, que presiona a Maduro para que abandone el poder.

En medio de esta crisis de gobernabilidad, Guaidó ha sido constante en sus llamamientos a los funcionarios del Estado a desconocer a Maduro, quien denuncia continuamente que en su contra hay un golpe de Estado liderado desde Estados Unidos.

Hace diez días Venezuela sufrió un apagón en todo el país que no pudo ser controlado hasta cinco días después y que el Gobierno atribuyó a un "ataque cibernético" de EE.UU.

Sin embargo, la oposición apunta a la ineptitud y la mala administración de millonarios recursos como la verdadera causa de la emergencia eléctrica venezolana.