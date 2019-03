Errejón cree que Podemos necesitaría alguna "renovación"

Madrid, 18 mar (EFE).- El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado hoy que a Podemos quizás le hiciera falta alguna "renovación" y ha dicho que a él, en este partido, le hubiera gustado elaborar unas listas, como ha hecho ahora, pero no pudo debido a la "endogamia" y a la falta de permeabilidad "que dificulta atraer perfiles diferentes".

Errejón, que abandonó en enero pasado su escaño con Podemos en el Congreso para aliarse con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en Más Madrid, ha respondido en estos términos en una entrevista con la Cadena SER en la que ha negado que Podemos sea un partido "quemado" y ha dicho que le votará en las elecciones generales del 28 de abril.

"En Más Madrid he hecho unas listas que me hubiese gustado hacer en Podemos, pero no se pudo porque todos los partidos tienen una tendencia a la endogamia, de hacerse impermeables a lo que les rodea, algo que dificulta atraer perfiles diferentes", y ha añadido que en los partidos a veces es necesario "dar un salto y abrir puertas y ventanas para que corra el aire".

Esta mañana, el portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Senado, Óscar Guardingo, ha renunciado a ir con En Comú Podem en las elecciones generales al no compartir el "perfil independentista" de la candidatura ni la "alteración del orden de la primarias" en la lista final de Podemos.

"Creo que nos merecemos una España democrática y plurinacional", afirma en su escrito de renuncia y añade que "Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà, Vigo o Cádiz".

Errejón, que sigue siendo el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, ha afirmado que "hace falta más esfuerzo para abrirse más y abandonar el sectarismo" y ha explicado que Más Madrid es una "plataforma cívica abierta para repetir el gobierno en el Ayuntamiento y para gobernar en la Comunidad".