El equipo "Los Simpsons" celebrará el 30 aniversario de la serie en Tribeca

Nueva York, 18 mar (EFE).- El equipo de creadores de "Los Simpsons", James L. Brooks, Matt Groening, Al Jean, Matt Selman y Harry Shearer, celebrarán el 30 aniversario de la serie más longeva de EE.UU. en el festival de cine de Tribeca, en Nueva York, según informó este lunes la organización.

El evento contará con la emisión de dos episodios ("Marge contra el Monorail" y "El día en que Springfield se enrolló") seguido por un coloquio moderado por Yaerdley Smith, más conocida por su voz, que da vida a Lisa Simpson, en el que los creativos de la popular serie analizarán su "legado" en la historia de la televisión.

El festival de Tribeca, que llenará la Gran Manzana de estrellas entre el 24 de abril y el 5 de mayo, también festeja los 25 años de la serie "In Living Color", protagonizada por Jim Carrey, con una proyección del episodio piloto y un debate entre sus creadores, entre ellos Rosie Perez.

Además, la organización anunció que acogerá una decena de estrenos mundiales televisivos que prometen situarse entre lo más visto de la próxima temporada, y a los que acudirán parte de sus equipos, ya sean creadores o actores.

Algunos de ellos son las series "The Boys", una comedia negra sobre superhéroes; "The Hot Zone", una serie de National geographic inspirada en el origen del ébola y su llegada a suelo estadounidense, o el documental "I want my MTV", sobre el ascenso de este canal musical que ha definido a una generación.

Al estreno de la sexta temporada de "Younger" asistirán varios de sus actores, como Hilary Duff y Nico Tortorella, mientras que los laureados Rami Malek y Christian Slater celebrarán los cuatro años de "Mr. Robot" y su última temporada.

Asimismo, los nueve miembros vivos del grupo de música Wu-Tang Clan asistirán al estreno neoyorquino de una serie sobre su carrera, cinta a las que se suman una docena de trabajos de creadores digitales con historias de jóvenes que llegan a la madurez desde puntos de vista LGBTQ o religioso.