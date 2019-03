Edmundo Bal: Me dijeron que debía quitar los hechos de la acusación del 1-O

Madrid, 18 mar (EFE).- El nuevo fichaje de Cs, Edmundo Bal, el abogado del Estado relevado por el Gobierno antes del juicio del "procés", ha asegurado que a él le dijeron que tenía que "quitar los hechos" del escrito de acusación y los quitó, pero no quiso firmar ese escrito porque no era suyo -ha señalado- y por eso le cesaron.

Bal, "número cuatro" en la lista de Cs por Madrid, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que no se ha metido en política por haber sido cesado como abogado del Estado, sino que Ciudadanos le dio la oportunidad de hacerlo, pero que no es "una persona vengativa ni nada parecido".

Ha explicado en este sentido que desde que fue apartado del cargo ha estado haciendo su trabajo callado y ha podido haber salido antes en los medios "y haber intentado una venganza".

No lo ha hecho, según el, porque no es una persona vengativa, pero sí ha dejado claro que fue la abogada general del Estado quien le ordenó suprimir los hechos que él había consignado porque se le dijo que "no eran relevantes".

Sobre el juicio del 1-O, ha señalado tan solo que puede haber conspiración para la rebelión, la sedición u otros delitos como la desobediencia, pero prefiere no interferir en el funcionamiento de la Justicia.

Edmundo Bal, que dirigió durante 16 años la acción jurídica del Gobierno en causas como la de los Pujol, el "procés" y la Gürtel, fue relevado por el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre pasado como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado por "pérdida de confianza" por sus discrepancias en la causa del 1-O.

Mientras Bal defendía acusar por rebelión en la línea de la Fiscalía, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, optó por los delitos de sedición y de malversación.

También ha sido entrevistado otro de los últimos fichajes de Albert Rivera, el exvicepresidente de Coca Cola y "número 2" de la candidatura de Madrid, Marcos de Quinto, quien ha afirmado no estar a favor del despido libre y que el ERE de la planta de Fuenlabrada se hizo para salvar el embotellador de España.

Precisamente De Quinto ha tenido algún rifirrafe con Podemos en las redes sociales debido a este expediente: "No soy beligerante contra Podemos, lo que pasa es que ha puesto tuits inexactos y he contestado".

También ha señalado que "todo el mundo está a favor del SMI", pero lo que no se puede hacer es saltarse el preacuerdo que había sobre "una determinada cantidad" y subirse "sin preguntar a todas las partes".