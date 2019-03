Cornejo : "En las nuevas listas hay nombres que ni sabía quiénes son"

Sevilla, 18 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha confesado este lunes que en las listas electorales aprobadas por el Comité Federal tras los cambios introducidos por la dirección del partido hay nombres que él no sabía "ni quiénes eran".

"Nos hubiera gustado una mayor representación de los compañeros que tuvieron un amplio respaldo en las asambleas", ha dicho en conferencia de prensa, en la que ha asegurado, no obstante, que será la última vez que la dirección del PSOE-A hable de este asunto porque a partir de hoy centrarán todo su esfuerzo en la campaña para que el partido consiga "el mejor resultado posible" en los comicios del 28 de abril.

El dirigente socialista andaluz ha querido dejar claro -lo ha repetido hasta en seis ocasiones- que la posición defendida por el PSOE-A en el Comité Federal, donde emitieron un voto particular al dictamen de la Comisión Federal de Listas y no participaron en la votación de las candidaturas fue secundada por los ocho secretarios provinciales: "No hay división en el PSOE andaluz", ha recalcado.