Casillas: "Keylor tiene que tener todos los respetos"

Madrid, 18 mar (EFE).- Iker Casillas valoró este lunes la decisión del francés Zinedine Zidane de devolver la titularidad al costarricense Keylor Navas y aseguró que Éste "tiene que tener todos los respetos" porque "ha conseguido tres 'Champions'".

"Me parece un grandísimo portero y me parece que tiene que tener todos los respetos por haber conseguido tres 'Champions' seguidas, que no es fácil. Creo que ha estado a un nivel impresionante. Courtois viene también con unas ganas y ambición tremendas, así que quien va a ganar va a ser el Madrid por la competencia que se genera", declaró tras la gala de presentación de LaLiga Icons, una nueva iniciativa para expandir la marca de LaLiga.

Además, Casillas valoró la vuelta de Zidane al banquillo del Real Madrid: "A mí, la llegada de Zidane me encanta, me alegra muchísimo, pero está claro que su llegada, como antes la de Solari, significa que antes las cosas no han salido todo bien. Pero la llegada de Zidane es un motivo de ilusión y energía para todos los madridistas por todo lo que se consiguió en los últimos años", dijo.

"Es una gestión fabulosa por parte del Real Madrid, se lleva a un jugador muy bueno, con un futuro enorme, y estoy convencido de que va a triunfar en el Real Madrid", dijo sobre el fichaje del central Militao, del Oporto.

Casillas fue presentado este lunes como 'Icono' de LaLiga, una competición a la que descarta volver: "Yo ya dije en su día cuando me fui que si acababa mi carrera en el Real Madrid volver a España iba a ser imposible. Es una absurdez volver a jugar en España".

Por esto, el español confirmó que seguirá en el Oporto: "El presidente ha querido que me quede en el Oporto hasta que cumpla 40 años y la verdad es que estoy contento".

Casillas insistió también en que no descarta volver a la selección española, con la que ha sumado 167 internacionalidades: "La selección no es una etapa que haya cerrado. Yo, a diferencia de otros compañeros, no he renunciado a la selección. Creo que la demarcación de portero es diferente, pero respeto las decisiones del seleccionador que cree oportuno llevar a otros compañeros porque cree que están o son mejores; pero tengo la ilusión así que por qué no", declaró.

"Por ejemplo Jesús Navas es un jugador que ha demostrado que se puede volver a la selección y me alegro mucho por él", añadió.

Por último, Casillas lamentó no poder enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones: "Me hubiera gustado mucho porque en los últimos años nosotros tuvimos la desgracia de caer en fase de grupos o en octavos de final y no se pudo dar ese emparejamiento. Me hubiese gustado enfrentarme al Real Madrid porque ahora que ha pasado el tiempo cada uno tiene sus caminos pero por supuesto que para mí sería un sueño por el cariño que le tengo al club y a los aficionados", concluyó.