El auditor de Deloitte atribuye sus "contradicciones" sobre Bankia a un error

San Fernando de Henares , 18 mar .- El socio auditor de Deloitte Francisco Celma ha descartado hoy cualquier tipo de mala fe tras las "contradicciones" que le achacan las defensas de los exconsejeros del grupo BFA-Bankia, las cuales han recordado que en 2013 afirmó que preparó un borrador de informe de auditoría sobre las cuentas de 2011 para ambas entidades, extremo que ahora niega.

Unas discrepancias que el auditor ha atribuido a un "error" fruto del cansancio por las "cinco horas y media" que compareció ante la Audiencia Nacional, entonces como testigo por la salida a Bolsa de Bankia, caso por el que se enfrenta a penas de hasta doce años de prisión por presunta falsedad contable y estafa a inversores, que solicitan las acusaciones particulares y populares.

Entre otras cuestiones, Carlos Aguilar, letrado del exministro del Interior y antiguo presidente de la comisión de auditoría de BFA, Ángel Acebes, le ha reprochado que trate de rebatir la existencia de un borrador sobre los estados financieros de 2011 en contra de lo que dijo hace seis años.

En concreto, en la primera declaración "dice que el borrador de BFA tenía dos salvedades, que se lo pasó al interventor y al presidente, y que incluso aportó antes ése que el de Bankia", ha indicado a la sala que preside la juez Ángela Murillo.

"Si hubiese planteado dos salvedades en aquellas cuentas, ¿usted no cree que se hubiesen acabado las discusiones que estamos teniendo?", ha respondido Celma al abogado, a quien ha insistido en que lo único que redactó fue un "papel sobre Bankia, basado en la conversación privada" que mantuvo el 18 de abril de 2012 con el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato.

Ante la insistencia tanto de Aguilar como del abogado de Araceli Mora, José Luis Zambade, el auditor ha aclarado que dicho documento, según el cual los estados del banco presentarían una imagen fiel y sin salvedades, no puede considerarse un informe en tanto que carecía de la información suficiente para poder elaborarlo.

No obstante, no ha querido "entrar en guerras" con Aguilar, que previamente le había acusado de incurrir en "falsedad" por aseverar que Acebes no le proporcionó sus datos de contacto a diferencia de lo que relató al juez de instrucción en la fase inicial de las pesquisas.

Aún así, la controversia por las diferentes declaraciones, de forma específica en lo relativo a una supuesta reunión con el Ministerio de Economía que Celma ha negado con rotundidad, ha obligado a la sala a reproducir partes de estos audios por petición expresa del Ministerio Público.

Al margen del auditor, las defensas han solicitado que la fiscal Carmen Launa, que sólo acusa a los antiguos administradores -Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú-, no plantee cuestiones que puedan incriminar al resto.

La presidenta del tribunal ha decidido no admitir la propuesta en tanto que será en sentencia donde se valoren las preguntas y respuestas.

Después de ocho horas de declaración, la sala ha suspendido la vista hasta mañana, jornada que comenzará con Celma por cuarta sesión consecutiva en la que ha sido la intervención más larga hasta la fecha.