?Amanece que no es poco?, cinta que Cuerda tendrá ?siempre en el higadillo"

Málaga, 18 mar (EFE).- El cineasta español José Luis Cuerda ha asistido este lunes al coloquio con motivo de la proyección de la Película de Oro del 22 Festival de Málaga de Cine en español, en la que se ha premiado su cinta ?Amanece que no es poco?, un trabajo que el autor siempre va a ?tener dentro del higadillo, metido?.

Cuerda ha explicado a la audiencia antes de la proyección de su película que estos largometrajes de humor absurdo, el de 1989 y el más reciente de 2018, han sido necesarias porque ?valían la pena hacerlas? a pesar de las críticas cosechadas en el estreno de la primera.

?No voy a llorar, esta vez, no me toca, ya no lloro?, ha reconocido Cuerda entre bromas ante las palabras dedicadas por amigos como Fernando Méndez-Leite, el actor Miguel Rellán y Guillermo Montesinos, entre otros, testigos de la creación de ?Amanece que no es poco?.

Al cumplirse este 2019 los 30 años desde el estreno de ?Amanece que no es poco?, Cuerda ha asegurado que entonces hacía lo que le daba ?la gana? y que incluso su equipo lo felicitaba y le decía ?qué bien te está quedando?, por lo que ha admitido que ?no podía esperar mucho? del trabajo.

Ha señalado que en su vida y en su infancia ?todo es muy amanece? y que, si hubiera nacido en otro lugar que no hubiera sido Albacete, la película ?no existiría, es una cosa física?.

?Sigo considerando la poesía la más alta capacidad de expresión del ser humano?, ha sentenciado Cuerda, que ha reconocido que la utiliza siempre que puede y sin duda lo seguirá haciendo.

Además, ha sostenido que es ?un imbécil? y que ?la vejez es muy mala?, y que no ha recibido durante su carrera críticas muy duras ?que recuerde? a sus películas.

Por su parte, director y también amigo del cineasta, Fernando Méndez-Leite, ha destacado la perseverancia de Cuerda que ?escribía todos los días y de todos los tipos de género?, por lo que reconoce que ?se ha ganado a pulso hacer lo que le dé la gana? con películas como ?Amanece que no es poco?.

Méndez-Leite ha recordado que antes de sus estreno Cuerda realizó una proyección para los amigos con un primer montaje de ?dos horas y media? del que salieron ?todos agotados de reír sin parar durante horas?, por lo que pidieron que lo cortase hasta alcanzar la duración definitiva de la película.

El público asistente al coloquio ha arrancado a aplaudir en varias ocasiones por las palabras del cineasta, tras lo que Cuerda ha reconocido halagado que ?no había recibido un aplauso tan largo? antes.