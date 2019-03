Setién considera "un lujo haber coincidido" con Messi en todos estos años

Sevilla, 17 mar (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró este domingo, tras la derrota 1-4 ante el Barcelona, con tres goles de Leo Messi, que para él "es un lujo haber coincidido" con el argentino "en estos doce o catorce años que lleva" a ese nivel.

"He visto a grandes jugadores hacer cosas, pero la continuidad de éste, con tantos años en activo, no. No sé si Pele en su época", destacó el preparador santanderino en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín.

Setién, por ello, abundó en que el ha "gustado mucho que la respuesta del público haya valorado a este jugador" pese a que lo hayan "sufrido hoy en las carnes, pero es que hace disfrutar del fútbol".

Sobre el partido, el preparador bético comentó que ante el Barcelona "es evidente que tienes que tener acierto en las ocasiones, porque este equipo, estando este jugador (Messi), sabes que te va a marcar".

"En la primera parte hicimos muchas cosas bien. Hemos generado bastante peligro y tuvimos una de Jesé con el 0-0 bastante clara. Hoy lo que ha cambiado con respecto a la primera vuelta (3-4 en el Camp Nou) es que allí las metimos", subrayó.

Setién calificó la jugada del segundo gol del Barça, que culminó Messi, "como de dibujos animados" y que "sólo está al alcance de grandes jugadores".

También se refirió a los resultados de esta jornada y a las opciones de su equipo de estar la próxima temporada en competiciones europeas y dijo que esa posibilidad "va a estar ahí, ahora un punto arriba o un puesto abajo no dice nada".

"Quedan treinta puntos por disputar y la realidad es que para todos va a estar complicado. Ahora hay que afinar mucho para no quedarte rezagado, pero veo que el equipo va a estar ahí", argumentó.