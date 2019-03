Ortuzar: El voto al PNV vale para defender a Euskadi y parar a la derechona

Zalla , 17 mar .- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que el voto al PNV en las elecciones generales "vale doble" y es "un dos por uno" porque es "la mejor opción" para defender a Euskadi en Madrid y para que "no haya involuciones" y "parar a la derechona".

En el acto de presentación en Zalla (Bizkaia) de las candidaturas del PNV en la comarca de Encartaciones, Ortuzar ha defendido el trabajo realizado por su partido en el Congreso esta legislatura y ha alertado contra los partidos de carácter estatal que apelan al voto útil.

Ortuzar ha considerado que hay que insistir durante la campaña en que "hemen PNV"(aquí, PNV) porque hay gente que "confundiendo las cosas" cree que para las generales "es mejor votar a opciones españolas" porque "supuestamente" esos partidos "pueden llegar a La Moncloa" y el PNV no.

Ha afirmado que esta legislatura "ha sido la mejor demostración de qué hace cada cual" y ha destacado la actuación del PNV en Madrid "en la defensa de los intereses vascos", con la renovación del Concierto económico o la subida de las pensiones, y por saber situarse "en la centralidad" de la política.

Ha indicado que el PNV ha demostrado que "con cinco humildes escaños se pueden hacer muchas cosas, así que en la próxima que parece que vamos a sacar seis va a ser la leche", aunque ha puntualizado que para lograrlo hay que "explicarle a la gente que el voto al PNV vale doble".

"Es un voto 'dos por uno' porque defendemos Euskadi en Madrid y, además, hacemos política allí para que no haya involuciones. Para proteger lo nuestro en Madrid, la mejor opción es el PNV. Y para parar a la derechona, también la mejor opción es el PNV", ha resaltado.

En su intervención, ha vuelto a criticar, como ya hiciera la semana pasada en Arrigorriaga, a los "políticos golondrinos", que "vienen desde Madrid solo en época electoral a engatusar a nuestro electorado y a conseguir el voto, y después, 'si te he visto no me acuerdo'".

Se ha referido a la visita del líder del PP Pablo Casado a Vitoria en la que mostró su apoyo al Concierto Económico, mientras hace unas semanas aprobó junto a Ciudadanos en el Senado una moción "para que no se transfirieran a Euskadi las competencias pendientes del Estatuto".

Tras preguntarse si hay que fiarse de lo que Casado dice en un mitin o de lo aprobado en el Senado, ha considerado que "lo verdaderamente censurable es el doble lenguaje del PP", que en Madrid es "centralista y antivasco" porque "da votos", y en Vitoria es "foralista y estatutista para intentar robar votos incautos entre nosotros".

También ha criticado a Ciudadanos, a los que se ha referido como "políticos vencejos", porque "también quieren cazar mosquitos en Euskadi, aunque sea a costa de hacer las acrobacias y piruetas más circenses de la historia" con su acuerdo con UPN y defendiendo la foralidad.

Además ha señalado que también están en esa petición de voto útil los partidos que desde Madrid dicen que hay que votarles para que no llegue "la derechona" con un Podemos "no muy de fiar", y un PSOE que "no le va a la zaga" porque "tras la moción de censura gracias a vascos y catalanes aparecen muy partidarios del diálogo, pero hace pocos meses fueron entusiastas defensores de aplicar el 155".