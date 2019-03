Muñiz: "De aquí al final se pueden dar muchos cambios"

Málaga, 17 mar (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Ramón Muñiz, afirmó este domingo en la víspera del encuentro del lunes en Soria ante el Numancia, que cierra la trigésima jornada de LaLiga 1/2/3, que el conjunto andaluz mantiene sus objetivos de ascenso intactos y que "de aquí al final se pueden dar muchos cambios".

"Estamos preparados para competir por el objetivo más alto que habíamos planteado a principios de temporada -ascenso-. Los equipos que mejor se adapten y sepan son los que en la jornada 42 estarán en la parte alta de la clasificación", relató.

El entrenador asturiano, en una comparecencia de prensa, indicó que el conjunto soriano "es un equipo con unas características muy especiales en su juego", y relató con tiene "criterio con el balón, mucha posesión e intenta generar superioridades numéricas".

Juan Ramón Muñiz, que jugó en el Numancia durante tres temporadas, donde se retiró profesionalmente como futbolista, destacó que "fueron tres años agradables y de buen recuerdo".

Preguntado por la baja del defensa Pau Torres, convocado por la selección española sub-21 a pesar de las gestiones del club malagueño con la Real Federación Española para intentar que se pudiera incorporar a la conclusión del encuentro, no quiso profundizar mucho pero afirmó que "ahora mismo no puede participar, pero no se sabe si en cinco minutos cambiará la idea".

"Todos los convocados por la Sub'21 de otros equipos han podido jugar esta jornada, exceptuando el nuestro y si el Numancia tuviera alguno", añadió el preparador del Málaga en referencia a la inconveniencia de cerrar la jornada el lunes por la noche.