Marcelino: "Se ha repetido el partido de la Real y Espanyol"

Valencia, 17 mar (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, dijo que en el partido que su equipo empató este domingo contra el Getafe se repitió la historia de los choques en Mestalla ante Real Sociedad y Espanyol, que también acabaron sin goles, pues en todos su equipo fue muy superior al rival pero le faltó eficacia.

"Los goles determinan los resultados, pero no tenemos la efectividad necesaria para culminar una absoluta superioridad, en este caso ante el cuarto clasificado de la Liga, y transformarla en una victoria. Los empates en casa nos penalizan mucho", prosiguió el técnico del Valencia.

Marcelino destacó que tras dos meses y medio con partidos constantes entre semana, su equipo se había "comido" al rival, por lo que consideró "una lástima" no haber ganado.

"El rival no nos generó y nosotros sí que generamos, pero no materializamos los goles", explicó el técnico del Valencia, quien sobre el arbitraje no se pronunció respecto a jugadas concretas, aunque señaló que los árbitros debían hacer que se jugará al fútbol durante más minutos: "No tengo más que decir sobre el arbitraje".

También señaló que es difícil jugar noventa minutos al nivel que el Valencia jugó en la segunda parte y ante un rival que estaba "fresco".

"Tuvimos acciones e peligro, un palo, pero hubo muchas interrupciones y nos costó porque son buenos, defienden bien y están organizados", señaló Marcelino, quien admitió que en esta Liga es difícil ganar y que muchos equipos lucharán por la cuarta, la quinta y la sexta plazas.