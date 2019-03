Voz de Mando, espíritu norteño en SXSW: "El pueblo hispano es muy aguerrido"

Austin , 17 mar .- La música norteña se hizo hueco en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin (EE.UU.) con Voz de Mando, un grupo con lazos en México y Estados Unidos que charló con Efe sobre la "agresividad" contra los inmigrantes latinos y sobre la fortaleza de los hispanos para resistir estos ataques.

"Es complicado todo el clima (político) en general. Se ve, de repente, una agresividad que antes no era tan presente o que a lo mejor no era tan denunciada. No sé, se ha politizado mucho la cuestión", comentó Miguel Gaxiola, líder de Voz de Mando junto a su hermano Jorge.

"Y sí, la gente puede sentirse de repente con temor, lógico, pero tenemos la fortuna de que el pueblo hispano es muy aguerrido, de mucho temple, y viene aquí a trabajar, a luchar, y no se asusta tan fácil", añadió.

El festival SXSW cierra hoy su edición de 2019 tras diez días en los que incontables conciertos y actos culturales de todo tipo han tomado Austin por completo.

Y en una abrumadora y enorme programación por la que desfilaron cientos de bandas de pop, rock, electrónica o rap, este año se coló el sabor norteño de la mano de Voz de Mando, que llevó este género tradicional mexicano, en el que suelen brillar el acordeón y el bajo sexto, al emblemático The Moody Theater de Austin.

"Contentos", "honrados" y también con "un poquito de nervios": así se mostraron los integrantes de Voz de Mando antes de su concierto del pasado jueves 14 de marzo.

Los hermanos Gaxiola indicaron que "la música es universal" y que incluso un género como el norteño puede emocionar a gente muy alejada de este estilo.

"La música regional tiene su ritmo, tiene su encanto. A lo mejor se complica un poco la cuestión del idioma para la gente que no entiende el español, porque lo nuestro es mucho de contar historias. Puede ser que por ahí se pierdan algo del chisme que lleva cada canción", admitió Miguel.

Fundada en Los Ángeles (California) y ya con una década de trayectoria, Voz de Mando defendió en directo los temas de su último álbum, "El que a ti te gusta".

Con canciones como "Aquí está mi corazón", "Eres puro veneno" o "Le volví a fallar", el grupo apostó en este disco por los amores desgarrados, trágicos y sin final feliz.

"Es el disco 'cortavenas' de Voz de Mando. Nunca habíamos sacado un disco tan dramático", bromeó Jorge.

"Nos arriesgamos con más instrumentación. Hay 'rolitas' (canciones) que son el tradicional Voz de Mando y hay otras con órgano, con cuerdas...", explicó.

Aunque pueda parecer algo paradójico para un género tan tradicional y de raíz como el norteño, Voz de Mando subrayó la importancia de internet y de las redes sociales en su carrera (en su perfil oficial de Facebook tienen más de siete millones de seguidores).

"Ahí va la música abriéndose paso, abriéndose camino", indicó Miguel.

"Ahora, con el internet, ya nada es extraño. ¿De qué cosa no se puede enterar uno? Y más la música, que de repente te llama, te conecta y se queda contigo (...). Que algo que tú creas acá de tu intimidad, algo tan personal, pueda llegar tan lejos, es como un bonus", afirmó.

En este sentido, los hermanos Gaxiola recordaron que su trayectoria comenzó a despegar gracias al eco en la red de la canción "Comandos del M.P. (500 Balazos)".

"Entonces era Myspace lo que funcionaba...", dijo Miguel.

"La canción empezó a compartirse mucho, a hacerse lo que ahora se llama viral. La gente hizo sus vídeos de conciertos. De repente, nos topamos con la que escuchábamos en la calle o que llegábamos a comer a un lugar y algún conjunto de música y ya la estaban tocando", agregó.

Voz de Mando hacen giras por México y Estados Unidos con frecuencia, pero aseguraron que en el futuro les gustaría presentarse en Colombia y en Centroamérica.

"Hay mucho hermano salvadoreño y guatemalteco que adora la música mexicana. Se visten de vaqueros, con botas y sombrero mexicano, y les gusta muchísimo nuestra música", aseguró Jorge.

Por último, el grupo adelantó que este año publicará algunos singles junto al Mariachi Sol de México, "una institución" de la música regional y una colaboración de la que se sienten "orgullosos".