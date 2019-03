Mel dice que los jugadores se descentraron tras el empate en fuera de juego

Las Palmas de Gran Canaria, 17 mar (EFE).- El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, dijo al término del choque ante el RCD Mallorca en el Estadio de Gran Canaria (1-2) que sus jugadores se descentraron tras conocer, sobre el propio césped, que el empate del equipo bermellón había sido en fuera de juego.

El técnico madrileño también criticó a sus futbolistas en rueda de prensa que después del segundo gol visitante, en el minuto 76, se vinieran abajo pese a que tenían "tiempo suficiente" para intentar "otras cosas", y ahí se notó "la ansiedad en las piernas".

"No fuimos capaces de abstraernos del empate, y no nos vale como excusa un error arbitral para sacarnos de nuestro trabajo, tenemos que competir y nos costó", señaló contrariado el entrenador del equipo amarillo.

Mel añadió que tras el 1-1 llegó "mucha información al futbolista mientras el partido se estaba jugando, y eso no me gusta, y lo otro que me preocupa es que te metan el segundo gol con tiempo suficiente y no reaccionemos, pareció que no echaban una lápida encima, fuimos incapaces de levantarnos, en los últimos quince minutos estábamos medio muertos".

El entrenador madrileño también dijo que sus jugadores tenían que haber frenado al ecuatoriano Pervis Estupiñán en la jugada del empate, "con una falta, chocar con él, eso es de primero de parvulitos en el fútbol", y el segundo tanto llegó tras una falta en la que tienen "cosas que corregir", pero cree que están "a tiempo".

Pese a la derrota, a Mel le siguen saliendo las cuentas: "Tenía claro que no íbamos a ganar los catorce partidos, aunque era mejor perder más adelante. Teníamos que ganar ocho o nueve, y este era uno de los podíamos perder, solo podemos fallar dos o tres veces más. De igual forma hubiéramos tenido que ir a Granada a ganar, ese el discurso que les voy a dar a mis futbolistas", señaló.

Mel sí reconoce que la derrota supone un "parón", pero no un paso atrás porque aún tienen margen para lograr le objetivo de alcanzar los puestos de promoción de ascenso.

Por otra parte, lamentó que además del delantero Rafa Mir, convocado por la selección sub-21, el próximo domingo en Granada tenga las bajas por sanción de Álvaro Lemos y Fidel Chaves, tras las tarjetas amarillas recibidas hoy, a los que se podría añadir Danny Blum, tras comentar que el extremo alemán se lesionó nada más saltar al césped en el minuto 63.