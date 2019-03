Bottas: "Ha sido la mejor carrera de mi vida"

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- El piloto finlandés Valtteri Bottas, ganador del Gran Premio de Australia, definió su actuación como "la mejor carrera" de su vida, en la que adelantó a su compañero británico Lewis Hamilton en la salida y gobernó la prueba desde el principio hasta el fin.

"La salida ha sido muy buena, sin duda la mejor carrera de mi vida, me he sentido bien. He tenido todo bajo control, el coche ha estado muy bien hoy, me lo he pasado muy bien y tengo que disfrutarlo", señaló Bottas tras acabar la prueba y firmar la cuarta victoria de su carrera.

El piloto finlandés sumó, además, la vuelta rápida de la prueba, lo que le permitió añadir un punto adicional en la clasificación de pilotos.

"Es una nueva norma, sabía que tenía ritmo y quería lograrlo, corrimos un riesgo por los neumáticos, pero estoy muy contento y tengo muchas ganas de la siguiente carrera", añadió.

Posteriormente, en el podio, Bottas dijo que la "experiencia acumulada", el trabajo de pretemporada, y el "trabajo mental" fueron las claves para ese triunfo, en la que reiteró que fue la mejor carrera de su trayectoria gracias a un "coche increíble".

"Al principio se trataba de gestionar la carrera y aumentar la diferencia; tras cinco o seis vueltas comenzó a haber diferencia, sabía que lo podía hacer, se trataba de dar el máximo y ser uno con el coche. A partir de la segunda tanda, simplemente se trata de dejarte llevar", finalizó.