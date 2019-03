Los béticos, con la ilusión de repetir la gesta del Camp Nou

Sevilla, 17 mar (EFE).- Los aficionados del Betis acuden este domingo al Benito Villamarín, en el partido que cierra la vigésima octava jornada de LaLiga Santander, con la ilusión de que su equipo repita la gesta lograda en la primera vuelta ante el Barcelona en el Camp Nou, cuando logró un sorprendente 3-4.

Esa derrota de los de Ernesto Valverde supuso la segunda liguera del equipo azulgrana este curso, después de que la primera llegara en Leganés (2-1), pero desde entonces el Barça no pierde en esta competición.

Ahora, con la visita de los culés al Villamarín, el equipo de Quique Setién opta a ser el único de la categoría que puede cerrar la temporada ganándole los dos partidos Barcelona.

Las estadísticas no le son muy halagüeñas a los verdiblancos, que no vencen como local al Barcelona en un duelo liguero desde hace casi once años, cuando a finales de marzo de 2008 remontaron dos goles tempraneros de Eto'o y Bojan mediante un doblete de Edu y un tanto de Juanito.

Los diez últimos duelos de Liga disputados en Sevilla entre béticos y barcelonistas han concluido con esa única victoria local, cuatro empates y cinco triunfos visitantes, el último el 0-5 de la pasada temporada, con dos goles de Messi, otros dos de Suárez y uno de Rakitic.

Antes del partido se guardará un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Rafa Serna, compositor del himno del centenario del Real Betis, y también en recuerdo del exjugador del equipo verdiblanco Miguel Azcárate.