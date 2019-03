Txikon pasa noche a 7.000 metros y tratará de llegar a los 8.200

Bilbao, 16 mar (EFE).- Alex Txikon pasará esta noche a 7.000 metros de altitud con la intención de alcanzar este domingo el Cuello de Botella, paso situado a unos 400 metros de la cumbre del K2 (8.611 metros), la montaña que el alpinista de Lemoa quiere hollar por primera vez en la historia en invierno.

Txikon esperaba haber llegado unos "200 metros" más arriba junto a sus acompañantes, los sherpas Cheppal y Pasang, pero, a pesar del "tiempo precioso" que les esta haciendo, el viento, que sopla a "rachas constantes de 40" kms. por hora", provocó que decidieran parar la subida y montar una tienda para pasar la noche.

"En el Campo 3 este bajo que hemos montado, hemos improvisado bien. Soplaba muchísimo viento y nos estábamos ya helando, a pesar de que el tiempo está precioso. Tenemos unas fotos y unos vídeos ... pero el viento ha empezado a soplar, cada vez sopla más y vamos a pasar la noche aquí y a ver", comentó el montañero vizcaíno en una comunicación con su equipo de apoyo.

Txikon destacó que los tres montañeros están "muy bien, contentos y disfrutando cada metro que hemos ganado, que es lo bonito, lo más importante". "Y dentro de la tienda calentitos", reparó también.

Ya de cara a mañana, aunque "el viento viene con fuerza", quieren "dar un arreoncillo hacia la cumbre". "No vamos a llegar pero pasar el Campo 4 y llegar al Cuello de Botella (8.200), con los horarios que estamos haciendo, podemos hacerlo porque estamos muy, muy bien. Pero para eso no tiene que soplar el viento. Porque entre llegar al Cuello de Botella y congelarme prefiero no congelarme", explicó un plan a expensas que le meteorología les de una oportunidad de atacar al cumbre el lunes.

"Si no sopla el viento podemos llegar derecho al Cuello de Botella. A la cumbre no porque no vamos a madrugar. La cumbre la tenemos lejos esta vez", ahondó en la dificultad de completar la ascensión el domingo.

En todo caso, Txikon está satisfecho de haber "hecho lo correcto" parando a los 7.000 metros. "Nos faltaban dos horillas más, pero soplaba mucho y hemos dicho vamos a parar aquí. Meternos 200 metros más arriba, habiendo venido equipando y andar por cuerdas viejas de aquí para arriba tiene un alto riesgo. Si hay mucho viento mejor abortar aquí que no 200 metros más arriba", explicó.

Según le explica su equipo de apoyo a Txikon, "hasta mañana -domingo- a media tarde se mantenían 30 kms./hora por debajo de 8.000 metros y por la tarde empezará a nublarse".