Mel recuerda que a la UD Las Palmas "solo le vale ganar" mañana al Mallorca

Las Palmas de Gran Canaria, 16 mar (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado este sábado que solo les vale "ganar" este domingo al Mallorca en el estadio de Gran Canaria para tratar de acercarse a los puestos de promoción de ascenso en LaLiga 1/2/3.

El técnico madrileño considera que se trata de otro partido clave, ante un rival directo al que le recortarían puntos, y porque aún siguen lejos en la clasificación pese a la victoria conseguida el pasado domingo ante el Deportivo en Riazor (0-1).

"Seguimos muy lejos de donde se suponía que teníamos que estar, y si pensamos que por ganar en Riazor todo será más sencillo, la realidad nos va a poner en nuestro sitio", ha expuesto en rueda de prensa.

Mel, en su primer partido en casa, espera que los aficionados salgan contentos del estadio después de haberse ilusionado el pasado domingo "por ver algo diferente", y es "igual de optimista" que el día de su presentación, pero ahora "con tres puntos más".

Además, cree que su equipo estará "seguro" en la pelea por el ascenso si es capaz de "ganar muchos partidos".

El técnico amarillo ha elogiado a los centrales David García y Aythami Artiles, quienes dieron "solvencia en los momentos más apurados" en Riazor, así como a Momo, al que no le pide "un desgaste físico brutal", sino que mueva al equipo "como él puede hacer".

En cuanto a la exclusión de Cala, los hermanos Dani y Javi Castellano y el serbio Srnic, ha dicho que tendrán sus "oportunidades" porque todos serán necesarios, así como el argentino Gaby Peñalba, convocado pero que no fue titular en Coruña, cuya mayor virtud es su "velocidad mental".

Con respecto al Mallorca, considera fundamental que no entre en juego Salva Sevilla, centrocampista al que tuvo a sus órdenes en el Betis, y al que tratarán de "incomodar" y no dejarle "pensar" para que no tenga incidencia en el juego, además de recordar que tiene futbolistas "con velocidad" en las bandas.

El preparador madrileño prefiere no lamentar la ausencia del argentino Sergio Araujo, lesionado en Riazor, y para suplir su baja ha dicho que medita si optar por "tener más elaboración de juego y llegada desde segunda línea" con Maikel Mesa, o alinear a un futbolista más de "área" como Rafa Mir.

Precisamente sobre la convocatoria de Mir para la selección sub-21, por la que se perderá la visita de la siguiente jornada al Granada, Mel ha dicho que ayer recibió la llamada del seleccionador Luis de la Fuente para comunicarle la noticia, que "acepta" pero no termina de entender, porque muchos equipos de Segunda se ven perjudicados, cuando podrían jugarse algunas jornadas en los miércoles libres del calendario.

Mel no quiere que ningún jugador se pronuncie sobre su futuro personal, ni él mismo por una posible renovación, ya que se sentiría "traicionado" porque no deben desviarse del objetivo cuando tienen por delante "algo tan bonito por conseguir".