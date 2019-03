Organización irlandesa invita a mujeres a cena por primera vez en 235 años

Nueva York, 15 mar (EFE).- La destacada Asociación de Hijos Caritativos de San Patricio de Nueva York, de 235 años de antigüedad, permitió hoy por primera vez en su historia la asistencia de mujeres a su tradicional cena de gala para celebrar la festividad del patrón de Irlanda.

La organización invitó a "esposas, hijas, hermanas, madres, tías, sobrinas, primas, amigas y compañeras de nuestros miembros" al evento, que tiene lugar en el lujoso hotel Hilton, en el centro de Manhattan.

La antigua embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, que dejó su puesto recientemente, dio un discurso en la cena, además de la presentadora de noticias del canal Fox News Maria Bartiromo.

La inclusión de mujeres en el tradicional evento se produce en medio de un auge del movimiento feminista a nivel mundial, y después de tres décadas de presión por parte de las autoridades a todas las organizaciones y clubs privados que no admitían a miembros del género femenino para que cambiaran esa norma.

El presidente de la Asociación de Hijos Caritativos de San Patricio de Nueva York (Society of the Friendly Sons of St. Patrick in the City of New York), Kevin Rooney, anunció el cambio en una carta enviada a los miembros el pasado mes de noviembre.

Pese a la fiesta de este viernes, el grupo neoyorquino se ha negado insistentemente a permitir que las mujeres formen parte de su exclusivo club, que llegó a contar con George Washington, el primer presidente de EE.UU, como miembro honorario.

Algo que sí hizo en 2016 la asociación con el mismo nombre de Filadelfia, formada en 1771, y de la que se escindió la de Nueva York, la cual se negó a hacer declaraciones a la prensa tras darse a conocer la excepción con respecto a la cena de hoy.

Rooney, sin embargo, explicó a los miembros del grupo en un correo electrónico que se está tratando de expandir el impacto que tiene en la sociedad, "de acuerdo con nuestra historia de apoyo a todo el mundo, especialmente a la mujer".

Especificó además que en la última década han donado más de 2 millones de dólares a varias organizaciones de ayuda, todas las cuales apoyan también a la mujer.

La cena tiene lugar en la víspera del Desfile de San Patricio de Nueva York, la celebración de esta festividad más antigua del mundo al comenzar en 1766, en la que participan unas 150.000 personas y a la que se espera que este año acudan a observar unos dos millones más, según los organizadores.