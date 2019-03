Odriozola: "Se ha renovado el animo tras esa semana trágica"

Madrid, 16 mar (EFE).- El lateral derecho del Real Madrid Álvaro Odriozola declaró este sábado, tras la victoria por 2-0 ante el Celta, que con la vuelta al banquillo del entrenador francés Zinedine Zidane los jugadores están "muy ilusionados" y que "se ha renovado el ánimo tras esa semana trágica".

Tras la reciente llegada de Zidane, después de la destitución del argentino Santiago Solari, Odriozola explicó: "Fue uno de los mejores jugadores de la historia y como entrenador el pasado habla. Sabe entendernos".

Sobre el once titular que dispuso el técnico francés ante el Celta, Odriozola aseguró: "No nos sorprendió el once; estamos preparados para jugar".

"Hay que mirar al futuro, acabar con honor y ganar estos diez partidos", explicó.